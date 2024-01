Cadastrar-se no Geração Emprego é o primeiro passo para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho

Para quem está em busca de um emprego, a primeira tarefa é se planejar. Com um pouco de organização e estratégia é possível aumentar as chances de encontrar o emprego dos sonhos, e ainda economizar tempo. Para ajudar nessa tarefa, o Governo de Rondônia com ações executadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), mantém a Plataforma Geração Emprego, que reúne em um só lugar prestadores de serviço e empresas interessadas. O serviço direcionado a maiores de 16 anos oportuniza a ampliação de oportunidades para fortalecer a empregabilidade.

De acordo com a coordenadora da Plataforma Geração Emprego, Teresa Cristina, “a navegação pela plataforma é simples e intuitiva. Fazemos essa ponte entre os usuários em busca de emprego e as empresas que ofertam as vagas, tudo de forma online. Além disso, a plataforma fornece aos cadastrados; orientações sobre como produzir um currículo que seja mais atrativo e ainda participar de capacitações gratuitas”, salientou.

GERAÇÃO EMPREGO

Hoje possui 3.728 empresas cadastradas e 1.803 vagas disponíveis. São 99.505 usuários e 80.491 currículos cadastrados. Somente em 2023, foram 2 mil trabalhadores encaminhados ao mercado de trabalho pelo Geração Emprego. O motorista Ezequiel Kadosh é um dos mais recentes contratados em Rondônia. “O Geração Emprego é, pra mim, uma das melhores ações do Governo de Rondônia, através do Sine Estadual que fui atrás. Eu não conhecia, mas me ajudou muito. Fora as vagas, tem cursos gratuitos”, ressaltou.

COMO SE REGISTRAR

O primeiro passo é baixar o aplicativo para fazer o registro. Clicando no botão “Cadastre-se”, escolha a opção “Procuro oportunidades no mercado” e depois em Continuar. Insira seu número de contato e preencha todos os campos obrigatórios com as informações solicitadas, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail. Defina um nome de usuário e senha, que serão utilizados para acessar a plataforma, posteriormente. Lembre-se de criar uma senha segura.

CURRÍCULO ONLINE

Com o usuário cadastrado, é hora de preencher o currículo que será gerado automaticamente, e vai ficar à disposição das empresas. Para isso, será necessário informar sua formação acadêmica e características profissionais. Preencha as informações solicitadas de forma correta e completa, mantenha seus dados atualizados e fique atento às oportunidades divulgadas na plataforma. É importante utilizar os filtros e opções de busca disponibilizadas para encontrar as vagas que melhor se adequem ao seu perfil e interesse.

Fonte: Governo RO