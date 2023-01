CADASTRO – Ambulantes que querem atuar no carnaval de Porto Velho já podem consultar o edital de chamamento público

Projeto vai garantir a troca de 700 pontos de luz para luminárias de LED

O Espaço Alternativo de Porto Velho, local bastante frequentado por praticantes de atividades físicas e famílias a passeio, está passando por obras de revitalização na iluminação. A mão de obra é da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que através de um recurso repassado pelo Governo do Estado, começou na última semana as fases do projeto, que garantirá a troca de 700 pontos de luz, passando de lâmpadas comuns para luminárias de LED.

Com a existência do Programa Governo na Cidade, realizado pelo Governo de Rondônia, a Prefeitura de Porto Velho apresentou o projeto de revitalização da iluminação, incluindo a iluminação das laterais, recebendo assim recursos para a execução da obra. Além de melhorar a luminosidade do local, fator que pode ser decisivo para que se evitem assaltos, atropelamentos ou outros acidentes nas vias públicas, a substituição vai proporcionar economia de energia e consequentemente de recursos para os cofres públicos, em torno de 60% de economia para o Governo de Rondônia, responsável pelo pagamento do consumo, pois o local tem medidor próprio.

Outra vantagem é a ausência de radiação dos metais pesados, utilizados nas iluminações tradicionais. Com isso, a economia de energia e toda a preocupação com o meio ambiente se tornam reais ao apresentarem uma forma renovável de eletricidade. Além dos benefícios já citados, a iluminação de LED requer muito menos manutenção, já que a vida útil é maior que a das lâmpadas de vapor de mercúrio, por exemplo.

São três etapas de obra: a primeira fase consiste na implantação de rede, braços de luminárias de 4 metros e luminárias LED de 150 Watts na lateral direita (sentido aeroporto).

A segunda fase abrange a implantação e construção de rede subterrânea com postes de ferro e luminárias LED de 70 Watts na calçada da lateral esquerda (sentido de que vem do aeroporto) entre a ciclovia e a calçada de passeio.

Por fim, na terceira fase será feita a substituição de rede e lâmpadas comuns do canteiro central por luminárias LED, além de implantação de postes danificados. A estimativa de conclusão é de 30 dias, a depender do clima chuvoso.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO