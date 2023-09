Cadastro biométrico dos beneficiários do Prato Fácil segue na sexta-feira em Guajará-Mirim

Proposta do governo com o cadastro biométrico dos beneficiários do Prato Fácil é a garantir refeição a quem realmente precisa

Iniciado na segunda-feira (4) em Guajará-Mirim, o cadastro biométrico dos usuários do programa estadual Prato Fácil segue nesta sexta-feira nos três restaurantes credenciados. A proposta do Governo do Estado de Rondônia é tornar mais rápido e seguro o atendimento aos beneficiários do programa executado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, por meio dos 38 estabelecimentos já credenciados em seis municípios rondonienses.

Para o governador Marcos Rocha, este cadastro é necessário para dar mais segurança ao programa estadual, que garante diariamente pelo menos 4.500 refeições nutritivas, ao custo de R$ 2, às famílias com registro no Cadastro Único – CadÚnico.

“Nossa proposta é que todos os beneficiados sejam atendidos com a biometria para que possamos ter certeza de que estamos atendendo a quem realmente precisa”, ressaltou o governador.

O projeto piloto da biometria foi realizado de 5 a 19 de junho no restaurante credenciado em Vilhena, onde de segunda a sexta-feira são ofertadas 300 refeições. De 3 a 20 de julho foi a vez dos 28 restaurantes de Porto Velho responsáveis por 3 mil refeições, de segunda a sábado; enquanto no restaurante de Cacoal foi no dia 24 de julho; no dia seguinte, em Ji-Paraná; e no dia 26 nos três de Ariquemes. Os três municípios disponibilizam 900 refeições, também de segunda a sábado.

Em dois anos e três meses de funcionamento o Prato Fácil já ofertou mais de 1,9 milhão de refeições nutritivas, em 38 estabelecimentos em todo o Estado, ao custo de R$ 2 para as pessoas do CadÚnico. Finalizado o cadastramento nos seis municípios, o atendimento aos beneficiários segue nas sedes das Gerências Regionais da Seas.

