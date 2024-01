Caerd paralisa distribuição de água na terça-feira para ajustes operacionais em Porto Velho

Na próxima terça-feira (16), a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) reforça o aviso aos moradores das regiões Central e Norte de Porto Velho quanto à paralisação no sistema de abastecimento de água para ajustes operacionais, em que a Estação de Tratamento de Água (ETA), construída com recursos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) será interligada por meio de uma adutora de 800mm à ETA II, localizada na Estrada de Santo Antônio.