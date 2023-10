CAFÉ COM PROSAEvento de acolhimento aos servidores da saúde encerra programação do ‘Setembro Amarelo’

Durante o mês, foram desenvolvidas ações de valorização da vida na capital e nos distritos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) encerrou, na última sexta-feira (28), a campanha ‘Setembro Amarelo’, período em que se intensificam as ações de combate ao suicídio. Durante o evento ‘Café com Prosa’, realizado pela pela Divisão de Controle de Doenças e Agravos de Notificação (DCDAN), os servidores participaram de momentos de acolhimento, troca de experiências e conscientização sobre o cuidado com a saúde mental.

A programação, realizada na sede da Semusa, promoveu palestra voltada ao tema prevenção ao suicídio, além de atividade laboral, exercício de respiração e relaxamento e dinâmica de grupo para aproximação com os colegas de trabalho, na construção de um ambiente harmônico e sem barreiras sobre o tema.

De acordo com Raissa Almeida, gerente da DCDAN, o objetivo foi promover o cuidado mental daqueles que cuidam do próximo, reforçando que as pessoas não estão sozinhas e encorajando-as a pedir ajuda quando necessário.

“Esse evento hoje é para mostrar que, antes de oferecer ajuda ao outro, precisamos cuidar do cuidador. E ainda, reforçar que as pessoas não estão sozinhas, que quando elas tiverem algum problema, podem pedir ajuda, seja para o seu colega ou para sua chefia. Essa campanha deve ser levada durante todo o ano, não somente no mês de setembro, para que realmente se torne uma cultura e não apenas uma ação isolada”.

CAUSAS

Professora no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Daiana Fernandes, prestigiou a atividade, uma vez que coordena um projeto de extensão na área doenças e agravos não transmissíveis. Segundo ela, hoje as maiores causas de adoecimento e mortes no mundo são de as doenças e agravos não transmissíveis, como a violência autoprovocada, suicídio e outras violências relacionadas com a saúde mental.

“Quando se discute estratégias para melhorar sua saúde mental, os benefícios para a vida do indivíduo são percebidos em todos seus lugares de convivência, seja no trabalho, na escola ou em família, porque ele aprende com as orientações, como as que foram passadas aqui. Com conhecimento é possível fazer um gerenciamento de emoções, se reconhecer melhor e procurar ajuda para melhorar sua qualidade de vida”.

Servidora do Departamento de Vigilância em Saúde, Nilda Barros participou de toda a programação e diz que o exercício de respiração e relaxamento foi o que surtiu efeito imediato em seu corpo e mente. “Foi muito maravilhoso! A gente não dá tanto valor à nossa respiração por não termos, muitas vezes, o conhecimento do quanto a respiração pode ajudar a fazer com que a gente se acalme e nos permita acalmar outra pessoa que esteja passando por um momento difícil. Neste evento, a gente percebeu o quanto podemos ajudar o colega de trabalho ou o familiar utilizando a técnica da respiração. Que maravilhoso! Estou me sentindo totalmente relaxada. Foi maravilhoso mesmo este evento”, comemorou a profissional.

SETEMBRO AMARELO

Durante o mês de setembro, servidores da saúde se dedicaram em fortalecer as ações de valorização da vida, abordando temas como a importância da prevenção do suicídio, da escuta e do acompanhamento psicológico, além de orientações sobre como pedir ajuda.

As atividades foram realizadas em forma de debates, rodas de conversa, palestras, e escutas especializadas, direcionadas tanto para servidores, quanto para a população que busca atendimento de saúde no município.

Para integrar o trabalho e trazer muito mais adesão à campanha, a Semusa adotou a estratégia de realizar ações em toda a rede de saúde, que reúne desde as unidades básicas e unidades de saúde da família, até as unidades de pronto atendimento e de atendimento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Os profissionais também realizaram trabalhos fora da rede municipal, por meio de parcerias com escolas, empresas, sindicatos e até mesmo com o 17º Pelotão de Polícia do Exército.

COMO BUSCAR AJUDA?

Em Porto Velho, o acompanhamento multidisciplinar para pacientes que necessitam de ajuda psicológica está disponível nos Caps, que possuem três unidades no município. Confira abaixo o endereço e horário de funcionamento de cada local:

Centro de Atenção Psicossocial II – Três Marias

Destinado à população adulta (a partir de 17 anos) com transtornos mentais persistentes e/ou severos que estão relacionados ou não ao abuso de álcool e/ou outras drogas. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Endereço: rua Equador, 2212, Nova Porto Velho.

Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil – Caps I

Atendimento e tratamento de crianças e adolescentes com distúrbios psicológicos como autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados ou com dificuldades de manter laços sociais e familiares. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Endereço: rua Dom Pedro II, 2687, São Cristóvão.

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas – Caps AD

Atendimento a adultos e adolescentes (a partir de 17 anos) com transtornos decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Endereço: av. Guaporé, 3929, Flodoaldo Pontes Pinto.

