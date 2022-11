Café produzido na região de Garça (SP) consegue reconhecimento de Indicação Geográfica

Os cafeicultores da região de Garça receberam a concessão de registro da Indicação Geográfica (IG) para o produto cultivado em 15 municípios do centro-oeste paulista. O anúncio da IG foi feito nesta terça-feira (22), na revista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

A Indicação Geográfica reconhece que a região como um dos maiores polos produtores de café do estado de São Paulo, bem como veicula o produto a história e ao desenvolvimento da região.

A IG, segundo o presidente do Conselho do Café da Região de Garça (Congarça) Tamis Lustri, ainda confere ao café da região características únicas, como uma acidez equilibrada, doçura natural com notas de chocolate e caramelo, às vezes frutado e cítrico.

“É um café com retrogosto, que é aquela permanência do gostinho do café no fundo da garganta por um tempo”, explicou Tamis.

Para o produtor José Carlos de Moraes Filho, a IG vai agregar valor ao café da região. “A qualidade vai melhorar ainda mais porque existem exigências a serem cumpridas. Além disso, essa indicação de procedência vai trazer visitantes à região”, comentou.

Com esta concessão, o Brasil chega a 107 Indicações Geográficas registradas no INPI, sendo 32 Denominações de Origem (23 nacionais e 9 estrangeiras) e 75 Indicações de Procedência (todas nacionais)

Fonte: AgroPlus