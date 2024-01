Câmara de Comércio Índia Brasil estreita relações comerciais com Mato Grosso

No final do ano passado a comitiva do governo do estado de Mato Grosso juntamente com os empresários, produtores rurais, representantes de classe cumpriram uma agenda oficial na Índia organizada pela Câmara de Comércio Índia Brasil, com excelente apoio do escritório de advocacia Nelson Wilians. E foi um sucesso.

Agora a Câmara de Comércio Índia Brasil, representada pelo CEO Leonardo Ananda Gomes vem a Mato Grosso estreitar as relações comerciais, a convite do Advogado Marcel Daltro, sócio do escritório Nelson Wilians.

Para o presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, que participa ativamente desse estreitamento nas relações comerciais entre os dois países, esse é um momento único. “A vinda dos representantes da Câmara de Comércio Índia Brasil, significa um passo a mais no sentido de abrir portas, diálogos, negociações e buscar a consolidação desse mercado”.

A Câmara de Comércio Índia Brasil busca entendimentos com o Ministério da Agricultura (Mapa) a quebra de barreiras comerciais para importação da commodities soja, apesar de ser grande importadora de óleo de soja do Brasil.

MISSÃO – Na missão oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) em Nova Delhi, capital da Índia, no final do ano passado o ministro Carlos Fávaro, disse que as trocas com o governo e com o setor produtivo indiano foram “múltiplas, positivas e que gerarão frutos para o Brasil”. Em 2023 o Mapa abriu 78 novos mercados em 39 países

“Com a Índia abrimos o mercado e firmamos um memorando de entendimento para ampliar o mercado de soja, a fim de podermos vender suplementos alimentares para a cadeia produtiva de leite na Índia”, explicou o ministro à época.

Na opinião de Isan Rezende, a presença dos representantes da câmara Brasil-India em Mato Grosso coloca o estado como protagonista no cenário mundial. “Afinal a índia é um dos principais mercados do mundo hoje. País mais populoso do mundo, ultrapassou recentemente a gigante China e é um dos nossos maiores parceiros comerciais”, completou o presidente do IA.

Fonte: Pensar Agro