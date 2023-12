Câmara de Espigão concede título de cidadão honorário ao deputado Cirone Deiró

A Câmara Municipal de Espigão do Oeste aprovou a concessão de Título de cidadão honorário ao deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). O projeto, proposto pelos vereadores Cosmo de Novaes Ferreira, o Cocó (União Brasil), e Gilmar Loose (MDB), foi aprovado por unanimidade. “É uma forma de reconhecermos o trabalho desse gigante da política rondoniense”, disse Cocó, durante a sessão de votação. A solenidade de homenagem será realizada na próxima segunda-feira (18), às 19h.

Durante a sessão de votação do projeto, Cocó e Gilmar fizeram relatos sobre o trabalho realizado por Cirone Deiró, em favor de Espigão do Oeste. Eles se referiram ao respeito do deputado pelo município, ao volume de recursos assegurados por ele e a quantidade de votos obtidos na região. Enalteceram também a competência, honestidade e ética do parlamentar. “Cirone Deiró colocou sua vida à disposição da população rondoniense e está conseguindo realizar um grandioso trabalho, junto com nosso governador Marcos Rocha”, afirmou Cocó.

Os vereadores afirmaram também que se sentiam honrados em propor o título. “Queremos que o deputado Cirone sinta cada vez mais orgulho de defender a população de Espigão do Oeste e dos demais municípios de nosso Estado”, disse Gilmar Loose.

Mão forte dos produtores

Se referindo a Cirone Deiró como “a mão forte dos produtores na Assembleia Legislativa”, os vereadores falaram sobre o trabalho realizado pelo deputado em favor de Espigão do Oeste, tanto na cidade quanto na área rural. Os recursos assegurados por ele ultrapassam o valor de R$ 10 milhões.

Entre as principais obras executadas no município, com recursos viabilizados junto ao Governo do Estado, pelo deputado Cirone Deiró, está a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão, com quase 60 metros de extensão, na estrada que liga Espigão ao distrito de Pacarana. Os investimentos contemplam também a construção de galeria de concreto no Rio Corgão, da Ponte da Linha 40 e substituição de pontes de madeira por tubos Pead.

Os agricultores de Espigão do Oeste também foram beneficiados, por meio das associações rurais, com recursos para aquisição de maquinário e implementos agrícolas, além de insumos.

Na cidade, os investimentos contemplam instalação de playgrounds e de ar condicionado em escolas, aquisição de luminárias Led, construção de alambrados e arquibancadas em ginásios esportivos, aquisição de veículo e reforma do prédio da Emater.

Texto: Eli Batista I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO