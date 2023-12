CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL – NOTA DE REPÚDIO

A Cooperativa Sicoob Credip inaugurou nesta sexta-feira (8) mais um ponto de atendimento, no município de Cacoal. O novo empreendimento está localizado na avenida das Mangueiras, no Bairro Vista Alegre e vai oferecer à comunidade um serviço financeiro completo, com aberturas de contas corrente e poupança, contratação de linhas de crédito, consórcios, cartão de crédito, caixas para recebimentos e depósito e caixas eletrônicos.

A Sicoob Credip é uma das maiores cooperativas do país e está presente nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Ao todo, possui 47 pontos de atendimento físicos e um digital, atendendo a mais de 120 mil cooperados. Em Cacoal são cinco pontos de atendimento.

A inauguração contou com a participação de várias autoridades, além de moradores do bairro e de representantes da Sicoob Credip, como o presidente do Conselho de Administração, Oberdan Pandolfi Ermita e o gerente da nova agência, Ivair Sobanski Junior. O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), que fez a solicitação para a instalação da agência, em 2021, afirmou, durante o evento, que sempre defendeu a existência de um ponto de atendimento da Sicoob Credip no Bairro Vista Alegre. “Precisamos estar atentos ao que nossa população precisa e é por isso que apresentei a proposta para a criação desta agência, aqui nesta região, onde temos um comércio forte e consolidado”, destacou.

Cirone Deiró afirmou também que acompanha a história da Siccob Credip desde o início e que conhece a seriedade e a competência com que o presidente do Conselho de Administração, Oberdan Pandolfi Ermita e toda a diretoria conduzem a instituição. “Desejo sucesso à equipe que estará a frente deste empreendimento e aos cooperados desta região, que agora poderão ser atendidos bem mais perto de suas casas e de suas empresas”, disse.

Texto: Eli Batista / Assessoria parlamentar Oberdan Pandolfi Ermita,Cirone Deiró ,Ivair Sobanski Junior,

Fonte: Assembleia Legislativa de RO