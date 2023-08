Camargo agradece às milhares de pessoas que visitaram o gabinete móvel na Expoari e na Expovel

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia durante a sessão desta terça-feira, 29, para agradecer às milhares de famílias que passaram pelo seus estandes na Expoari e na Expovel, onde estava instalado o gabinete parlamentar móvel. De acordo com o parlamentar, durante os nove dias de festa em Ariquemes e os cinco dias de exposição em Porto Velho, foi registrada a visita de mais de 10 mil pessoas em ambos os eventos, que paravam, recebiam o material de divulgação do mandato, faziam fotos, gravavam vídeos com sugestões, informações e reclamações sobre o serviço público.

Nos dois eventos, o deputado Camargo promoveu um abaixo-assinado onde coletou mais de sete mil assinaturas para que as maiores devedoras do fisco estadual assumam o compromisso com a população e com o governo do Estado, de pagar a suas dívidas de impostos com a construção de hospitais nas mais diversas regiões. A ideia abraçada por Rodrigo Camargo é do deputado Luizinho Goebel e foi encampada como uma proposta real para Camargo, que tem buscado a implementação.

De acordo com o deputado Delegado, as quatro maiores devedoras de Rondônia, juntas, pagando o que devem, conseguem construir e equipar pelo menos um hospital em cada região do estado. “É uma ideia excelente do deputado Luizinho e que tem meu total apoio e engajamento. As empresas constroem e equipam os hospitais, e abatem parte das suas dívidas junto ao governo do estado. Com o volume de recursos, podem ser construídos hospitais em Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho e terminar o hospital de Guajará. Serão construções mais céleres porque não enfrentam a burocracia estatal e mais econômicas, pois as empresas conseguem comprar materiais e equipamentos em grande quantidade, com melhor qualidade e menor preço”, disse o deputado.

Ainda de acordo com o parlamentar “a população adorou a ideia e assinou o documento com muita empolgação, sugerindo, inclusive que dentre os hospitais, seja construído um hospital de referência para atendimento de bebês e crianças. Então, fica esta ideia e espero contar com o apoio de todos os deputados, bem como de uma iniciativa do governo do estado para incentivar essas empresas a abraçarem esse projeto, pagarem suas contas, prestando um bom serviço ao povo de Rondônia”, pontuou.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Cleiton Sobral / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO