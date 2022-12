Camaro apreendido em operação vira viatura da Polícia Civil em SC

U.S. Embassy Kyiv Ukraine – 10.06.2022 Destruição na cidade de Irpin, na Ucrânia

Na manhã desta sexta-feira (16), a Rússia lançou dezenas de mísseis contra a infraestrutura elétrica da Ucrânia . O ataque impactou os sistemas de aquecimento em diversas vilas e cidades do país, que passa por um inverno congelante, de temperaturas negativas.

Foram registrados pelo menos 76 ataques com mísseis de bombardeiros e navios de guerra contra alvos em várias cidades da Ucrânia, disse Yuriy Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, em informe na rede nacional de televisão.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, 60 destes 76 mísseis foram derrubados, um índice de interceptação de 79%. Na capital, Kiev, 37 de 40 mísseis foram derrubados.

Apesar das interceptações, a Rússia conseguiu impactar instalações de energia em vários departamentos ucranianos, segundo o Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do Gabinete do Presidente.

Com isso, grande parte do país está realizando um corte emergencial de eletricidade, para racionar a energia enquanto as equipes lutam para reparar os danos.

“Pedimos a sua compreensão em relação às quedas de energia e interrupções temporárias no fornecimento de água e calefação”, disse Tymoshenko em um comunicado.

Grandes explosões foram relatadas em cidades de todo o país, incluindo Kiev, Kharkiv e Odessa. Os primeiros relatos indicam que no mínimo duas pessoas foram mortas na capital. A população abrigou-se em estações de metrô e porões.

Este é o sétimo grande ataque russo contra a infraestrutura de energia ucraniana. Desde outubro, a Rússia tem feitos ataques a rede elétrica, de aquecimento e à infraestrutura de água e gás natural da Ucrânia com mísseis e drones.

Com isso, o país se afunda cada vez mais numa crise sanitária, energética e humanitária, à medida que o inverno se aproxima.

“As instalações de energia já foram danificadas tanto no Leste quanto no Sul do país”, disse Herman Galushchenko, ministro da Energia, em comunicado nesta sexta-feira.

Os ataques acontecem enquanto crescem boatos de que a Ucrânia receberá sistemas avançados de mísseis de defesa Patriot, construídos nos EUA, para sua defesa antiaérea. Este é um sistema muito avançado, e cada um de seus mísseis tem valor aproximado de US$ 3 milhões.

Fonte: IG Mundo