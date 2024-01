Camila Pitanga impressiona com corpão durante banho de mar: ‘Venha, nega, vá’

Camila voltou às telinhas da Globo no dia 27 de novembro, no Vale a Pena Ver de Novo com Paraíso Tropical. Intérprete de Bebel, a atriz já falou sobre sua experiência gravando a novela. “A trajetória da Bebel é mesmo muito surpreendente porque, no início, ela é mais densa, dark, uma mulher realmente perigosa. Depois, ela foi se ensolarando, virando uma palhaça e circo, vai ficando uma gostosura, mais na chave da comédia. Então, tem uma transformação acontecendo ao longo da novela que é muito reveladora e interessante. É um grande novelão”. Confira os cliques: