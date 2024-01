Camilla Camargo revela opinião sobre amizade de Wanessa e Yasmin: ‘BBB 24’

“Temos grupos da família para acompanharmos juntos. Normalmente durmo cedo e estou indo dormir super tarde, fora que as pessoas me mandam mensagens o tempo todo para falar sobre”, conta ela à Vogue. “Tem sido desafiador acompanhar tendo alguém que amo tanto lá dentro. Estou com o coração apertado, mas vibrando e torcendo”, admite a atriz, atualmente em “Tudo Igual #SQN”, do Disney+.

Em bate-papo com Vogue, Camilla diz que aprova a amizade de Wanessa e Yasmin Brunet e conta qual conselho daria hoje se pudesse falar com a irmã. "Diria que estou amando a amizade dela com a Yasmin e para ela ficar atenta aos poucos sinais e respostas que eles têm recebido do público. Tem muita coisa que acontece em paralelo, em rodas que ela não está, e que ela não teve a oportunidade de ver".