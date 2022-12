Caminhão atropela manifestantes bolsonaristas após bloqueio em RO

Reprodução / Redes sociais – 30.11.2022 Caminhoneiro foi impedido de passar e atropelou manifestantes em Rondônia

Após ser impedido de passar por rodovia, um caminhoneiro atropelou manifestantes bolsonaristas que protestavam no km 234 da BR-364, na cidade de Cacoal , em Rondônia . No local, estão apoiadores do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , que contestam o resultado do segundo turno das eleições 2022 , que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ouvir o som do caminhão sendo apedrejado pelos manifestantes , que bloqueavam a via e tentavam impedir a passagem do motorista. Depois, há sons que se parecem com tiros.

O veículo, então, faz um contorno, atinge um acampamento com as pessoas em alta velocidade e atropela quem estava próximo ao local.

Segundo a Segurança Pública de Rondônia , uma mulher teria sido atingida pelo caminhão e foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (HEURO) com ferimentos. Ela segue internada na unidade, mas fora de perigo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o caminhoneiro fugiu sem prestar socorro após o episódio, que aconteceu na noite dessa quarta-feira (30), conforme relatos.

O condutor, no entanto, foi detido por uma equipe da Polícia Militar da região. De acordo com os militares, ele já estava sob custódia, em um distrito próximo. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Cacoal , a cerca de 480 km de Porto Velho.

Veja o vídeo:

🚨CENAS FORTES: Vídeo mostra caminhão que tentou furar bloquei de bolsonaristas em estrada. O veículo é atingido por pedras e em seguida atropela manifestantes antidemocráticos. O caso aconteceu na noite desta quarta em Rondônia pic.twitter.com/3FWPI54APb — Belém Trânsito agora é BT Mais (@belemtransito) December 1, 2022

“Estão apedrejando o caminhão dele, ó. Tiro, já saiu tiro. Acabaram com o caminhão dele”, disse o homem que registrou a situação na gravação. Enquanto isso, é possível ouvir gritos das pessoas que estavam no local e um estrondo, quando o veículo atinge a tenda e derruba parte da estrutura.

Os atos antidemocráticos começaram a ser registrados desde o dia 30 de outubro, após a divulgação do resultado do pleito . Os manifestantes bloquearam rodovias por todo o Brasil em protesto ao resultado das urnas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , mais de 1300 bloqueios já foram desfeitos desde o dia do segundo turno .

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , Lula obteve 50,90% (60.345.999) dos votos, enquanto o atual mandatário, teve 49,10% (58.206.354).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional