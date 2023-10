Caminhões-pipa são enviados para força-tarefa em municípios de Rondônia

“Pede Direto” é uma loja online intuitiva e muito fácil de usar, onde os clientes dos distribuidores poderão fazer seus pedidos de lubrificantes Mobil™ e muito mais!

A Moove, multinacional brasileira do Grupo Cosan, é uma das maiores empresas de lubrificantes e óleos básicos do Brasil e responsável por fabricar e comercializar os lubrificantes Mobil™, entre outras marcas próprias, em mais de 11 países nas Américas e Europa. A companhia, que atua globalmente desenvolvendo produtos e serviços para diversos segmentos como automotivo e industrial, está ampliando seus canais de venda do e-commerce “Pede Direto”. O novo canal tem foco nas vendas B2B (business-to-business) e foi criado para garantir mais agilidade e praticidade aos clientes.

Com o “Pede Direto”, os clientes ganham tempo e eficiência na hora da compra e os distribuidores passam a focar em estratégia e relacionamento. O canal é um e-commerce que fornece produtos para o setor automotivo e industrial, com vendas apenas para CNPJs e foco em oferecer uma experiência centralizada nos usuários. Um novo serviço, que se soma à confiança, credibilidade e atendimento, já conhecidos de todos os 13 distribuidores exclusivos da companhia no Brasil, que se tornarão ainda mais estratégicos e digitais. Em todo o estado de Rondônia, a venda será de responsabilidade da Eurolubs, distribuidora autorizada Moove para os lubrificantes Mobil™.

Com alta capilaridade, a plataforma ampla oferece inúmeras vantagens e será aliada para fortalecer ainda mais seus distribuidores, que potencializam seus resultados abastecendo os clientes. A ferramenta vai facilitar a jornada de compra dos lubrificantes e graxas Mobil™, além de outros produtos do segmento, que poderão ser adquiridos a qualquer hora e lugar com simplicidade e segurança.

Em linha com propósito de “Mover pessoas e negócios do jeito certo para todos”, a Moove coloca seu portfólio completo à disposição, apresentando ao mercado um novo formato de vendas com facilidade. “O faturamento do e-commerce B2B cresceu muito no Brasil, impulsionado pela pandemia. A plataforma de compra online conecta os distribuidores aos seus diversos tipos de clientes. O “Pede Direto” é um canal adicional e será um aliado para que distribuidores potencializem seus resultados e abasteçam seus clientes. O atendimento se dará de forma prática, ágil e segura. É mais uma ferramenta que a Moove está proporcionando aos seus clientes, que são atendidos pelos 13 distribuidores exclusivos espalhados por todo o país”, destaca Mara Pezzotti, Diretora de Marketing da Moove.

Os distribuidores parceiros da Moove serão os responsáveis pela venda, faturamento, entrega, trocas, devoluções e atendimento. Para Silvio Oliveira, gerente executivo do Canal do Distribuidor, o excelente relacionamento da companhia com os distribuidores é parte importante do processo para o lançamento da ferramenta. “Nossos parceiros foram envolvidos desde a concepção do projeto e trouxeram muitos insights valorosos. Temos uma relação de confiança e podemos dizer que essa plataforma foi construída em conjunto”, afirma.

Além de oferecer agilidade e praticidade, a compra online por meio do “Pede Direto” oferece diversos benefícios, como o portfólio completo com todas as informações dos produtos e fichas técnicas e de segurança, disponibilidade 24h por dia e 7 dias por semana, atendimento humano via chat, histórico de compras, opção adicional de pagamento com cartão de crédito, criação de até 10 listas de compras para maior agilidade e acesso a todas as promoções de preços disponíveis. “Nossa equipe de TI participou do desenvolvimento da ferramenta, desde o projeto piloto. Foi realizado um estudo de viabilidade técnica para que esse novo canal de vendas atendesse as expectativas dos distribuidores e clientes e estivesse de acordo com todos os padrões de segurança exigidos pelo mercado. Seguimos juntos ao time de negócios para garantir a evolução contínua da plataforma”, afirma Matheus Bergamo, gerente de TI da Moove.

O serviço será nacional, porém lançado por fases e regiões para garantir melhor performance e acompanhamento. Os pedidos, em todo o estado de Rondônia podem ser feitos através do link: www.pededireto.com.br

Sobre a Moove

A Moove, multinacional brasileira do Grupo Cosan, é uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos do Brasil, com presença em 11 países, nas Américas (Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai) e Europa (Reino Unido, Portugal, França e Espanha). Desenvolve produtos e serviços especializados em lubrificação que são essenciais para movimentar e propiciar maior eficiência em equipamentos industriais e veículos comerciais e de passageiros.

Sobre a marca de lubrificantes Mobil™

Os lubrificantes Mobil™ estão presentes nos mais diversos segmentos do mercado. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo as colheitas de terras agrícolas, fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Por isso, a marca está em constante movimento junto aos seus consumidores, contribuindo com a evolução de suas trajetórias, rumo à novas conquistas. Afinal, se tem movimento, tem Mobil™.