Caminhos do desenvolvimento: Lebrinha defende boas estradas para aquecer economia nos municípios

O fortalecimento da economia e o desenvolvimento regional por meio de investimentos em infraestrutura viária foram objetivos constantes no ano de 2023, desempenhado pela deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), em esforço conjunto com o governo do estado e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER). Em diversas regiões do estado, por indicação ou destinação de recurso da deputada, estradas receberam manutenção, investimentos em drenagem e estudo topográfico para obras de asfalto.

Obras estratégicas para o desenvolvimento e o turismo

Sob as tratativas da deputada Lebrinha junto ao DER, a RO-478, em Costa Marques, que liga o centro da cidade até o monumento histórico Real Forte Príncipe da Beira passou por uma reabilitação completa, potencializando a importância da via para o fortalecimento do turismo na região do Vale do Guaporé e mais dignidade para os produtores rurais e moradores da comunidade quilombola no entorno do forte. A manutenção da RO-478 é também parte do projeto que visa a integração com a Bolívia, defendido pela deputada Lebrinha, por meio da instalação de uma balsa para realizar a travessia pelo Rio Guaporé.

Ainda com o intuito de desenvolver o turismo, Lebrinha assegurou a manutenção de cerca de 30 km da RO-377 até a comunidade de Porto Murtinho, nas margens do Rio São Miguel. O DER agora trabalha na elaboração do projeto de asfaltamento, atendendo solicitação da deputada, sinalizando melhoria na qualidade de vida para os usuários desta rota.

Boas estradas fortalecem a economia nos municípios

Na visão da Lebrinha, investimentos do governo em estradas têm impacto direto no desenvolvimento regional, facilitando o intercâmbio comercial entre as cidades e potencializando ainda mais a zona rural.

“Quando as cidades estão conectadas com a zona rural por boas estradas, o acesso aos serviços essenciais como saúde e educação são facilitados. Além disso, a região experimenta uma valorização das propriedades, se tornando mais atraente para novos investimentos e possibilitando aos proprietários, mais chances de crédito para diversificar suas atividades econômicas. É um movimento de produtividade em cadeia que motiva o empreendedorismo, gera emprego e mais arrecadação aos municípios, que volta para o cidadão em benefícios” acrescenta Lebrinha.

Em seu primeiro ano de trabalho no parlamento, a deputada direcionou esforços e recursos para estradas rurais, pontes, serviços de drenagem e, logo nos primeiros meses de mandato, iniciou diálogo junto ao DER, sinalizando o compromisso de destinar recursos, em parceria com o deputado federal Lebrão, para financiar obras de asfalto em dezenas de trechos, ligando os distritos até seus municípios polo nas regiões da Zona da Mata, Central, Vale do Jamari, Vale do Guaporé e Vale do Mamoré.

Além disso, mais de 100 indicações foram enviadas ao Governo do Estado, resultando em ações destacadas nas linhas 52 em Alvorada do Oeste, 12 e 14 em Seringueiras, linha 78 em São Miguel do Guaporé, e da RO-408, em Jacinópolis, no município de Campo Novo de Rondônia. Distritos e comunidades distantes também foram assistidas com melhorias, como no Distrito de Surpresa, em Guajará-Mirim, a Comunidade Quilombola de Pedras Negras, em São Francisco do Guaporé, e a região de Vila Petrópolis, no distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO