Campanha “Carnaval Solidário” é promovida pela Fhemeron para reforçar estoque de sangue e atender demandas

A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode salvar vidas. Pensando no período carnavalesco que se aproxima, o Governo de Rondônia promove a campanha Carnaval Solidário. A ação, executada pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), tem como objetivo reforçar os estoques de sangue para esta época, em que geralmente há um aumento na demanda por transfusões devido a acidentes de trânsito e outras emergências.

O governador Marcos Rocha destaca que, “doar sangue salva vidas, além de ser de extrema importância para garantir o abastecimento seguro e contínuo do banco de sangue, a fim de dar suporte aos atendimentos diversos e solicitações das unidades de saúde. A Fhemeron cumpre com essa campanha solidária a sua missão, que é atender às demandas de sangue e hemoderivados do sistema público de saúde de Rondônia”, ressaltou.

De acordo com a assistente social da Fhemeron, Maria Luíza, “a campanha, junto a órgãos e instituições parceiros busca conscientizar sobre a importância da doação de sangue, além de garantir que o estoque seja suficiente para atender às necessidades da população durante o carnaval”.

COLETAS SOLIDÁRIAS

Até o momento, a Fhemeron já recebeu grupos de empresas privadas, acadêmicos da Universidade Federal de Rondônia (Unir), mas nunca é demais. Estão confirmadas coletas de sangue nos dias 2 e 3 de fevereiro no município de Urupá e nos dias 7 e 27 de fevereiro no Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), em Porto Velho. Outros parceiros estão em fase de planejamento.

DOAÇÃO

A coleta de sangue é um processo simples e seguro, que dura cerca de 10 a 15 minutos. Após a doação, o material passa por exames e fica armazenado até ser utilizado em transfusões.

REQUISITOS

A Fhemeron ressalta que, qualquer pessoa saudável, com idade entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 kg pode se tornar um doador. O doador deve estar descansado, bem alimentado e evitar alimentos gordurosos 4 horas antes da doação. Além disso, é necessário apresentar documento de identificação com foto. Para os homens, o intervalo de doação é de dois meses e no máximo quatro doações em um ano. Para mulheres, o intervalo é de três meses, podendo chegar ao máximo de três doações no período de um ano.

IMPEDIMENTOS DEFINITIVOS

Ter tido doença de Chagas;

Hepatite após os 11 anos de idade;

Exposição à situação ou comportamento que leve a risco, acrescido para infecções sexualmente transmissíveis (IST).

UNIDADES DA FHEMERON

Fhemeron de Porto Velho

Avenida Jorge Teixeira, nº 3766, Bairro Industrial

Telefone: (69) 3216-2234

Unidade de Coleta e Transfusão de Ariquemes

Rua Cassiterita, nº 3613, Centro

Telefone: (69) 3535-2659

Unidade de Coleta e Transfusão de Cacoal

Avenida Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional

Telefone: (69) 3441-0823

Unidade de Coleta e Transfusão de Guajará-Mirim

Avenida XV de novembro, nº 1299, Centro

Telefone: (69) 3541-6073

Unidade de Coleta e Transfusão de Ji-Paraná

Rua Vilagran Cabrita, nº 1440, Centro

Telefone: (69) 3421-1615

Unidade de Coleta e Transfusão de Rolim de Moura

Avenida Cuiabá, nº 5424, Bairro Planalto, ao lado do Hospital Municipal

Telefone: (69) 3442-1328

Hemocentro Regional de Vilhena

Avenida Jô Sato, nº 405, Bairro Nova Vilhena

Telefone: (69) 3322-2400.

Fonte: Governo RO