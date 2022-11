Campanha de Doação de Sangue acontece em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na sexta-feira, 18, e sábado, 19

A Campanha de Doação de Sangue chega aos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, onde acontecerá a coleta de sangue nos dias 18 e 19, sexta-feira e sábado, respectivamente. A Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron realiza a ação mais uma vez em parceria com uma igreja evangélica e tem o apoio da Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial em Guajará-Mirim; Força Aérea Brasileira por intermédio do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Guajará-Mirim e Exército Brasileiro e de militares lotados no 6° Batalhão de Infantaria de Selva.

A campanha “Vida por vidas” acontecerá nas dependências da Escola E.E.F. Capitão Godoy, localizada na Avenida Cândido Rondon, Bairro São José, de 8h às 17h. Os doadores do município de Nova Mamoré também serão atendidos no local da coleta.

A assistente social Maria Luíza Pereira, enfatiza que “a Fhemeron necessita constantemente de doações de sangue e as coletas externas acabam cumprindo um duplo papel, pois além de coletarmos bolsas, podemos conscientizar as pessoas sobre a necessidade de doar com frequência”, explicou.

No dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue e de conscientizar a população. Com objetivo de aumentar o estoque, a Fhemeron realiza coletas externas durante todo mês, junto às hemorredes em todo Estado.

REQUISITOS PARA DOAR

Para ser um doador de sangue é necessário atender alguns requisitos básicos de condições de saúde: apresentar documento de identidade com foto; ter boas condições de saúde; peso superior a 50kg; ter idade entre 18 e 69 anos, de 16 a 17 anos poderá doar acompanhados do pai/mãe ou de responsável; não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas; e ter dormido pelo menos 6h nas últimas 24 horas.

Fonte: Governo RO