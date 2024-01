Campanha de vacinação contra a gripe para região Norte acontece até 29 de fevereiro

Neste começo de 2024, os pátios do Porto de Porto Velho estão recebendo uma grande movimentação de caminhões para escoamento de produtos. O principal deles é a soja, cuja safra é colhida entre os meses de janeiro a abril, em Rondônia. A maioria das cargas é proveniente dos polos produtores de municípios rondonienses e do noroeste do Mato Grosso, transportada pela BR-364.

O aquecimento nessas operações se dá devido à expansão e normalização do nível do rio Madeira, que nos últimos meses sofreu uma seca severa, que limitou o transporte em seu curso, não só pela dificuldade na navegação, como também, pela restrição no período noturno.

Segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a média vem se estabilizando em sete metros de profundidade, em Porto Velho. As cargas que ficaram paradas no período de seca voltaram a ser transportadas, permitindo assim, a manutenção do volume de carregamento nas embarcações e comboios de maior capacidade.

Outros fatores também impulsionam as atividades do Porto de Porto Velho, como observa o coordenador de Gestão Portuária, Luiz Gustavo Braga: “A arrendatária de grãos realizou novos investimentos em sua área, com consequente modernização dos equipamentos utilizados na movimentação de granéis sólidos vegetais e aumento da capacidade operacional em tombadores modernos para caminhões de maior porte”, destacou.

Mesmo com a prorrogação do prazo do plantio da soja, decorrente do fenômeno climático El Niño que afetou a regularidade das chuvas, o escoamento pelo Porto de Porto Velho segue de maneira habitual ao período.

Fonte: Governo RO