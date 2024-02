Projeto assegura direitos e cidadania com oferta de diversos serviços para a comunidade

A Prefeitura de Porto Velho realizará no próximo dia 24 de fevereiro, a 31ª edição do Projeto Tenda Família Cidadã. O evento organizado pela Secretaria Municipal da Assistência Social e da Família (Semasf) será na Escola Municipal Bom Jesus, na rua Raimundo Cantuária, nº 3862, bairro Nova Porto Velho, zona Leste da cidade, das 8h às 13h.

“O projeto é mais uma ação construída pelo executivo municipal para assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas, sobretudo, de fomento e garantia de direitos e cidadania, tornando-se um espaço de encontro e acesso aos serviços”, afirmou o secretário Claudi Rocha (Semasf).

Ainda conforme o secretário, o Projeto Tenda Família Cidadã tem o objetivo de ofertar para a população da capital de Rondônia os diversos serviços que já são disponibilizados pela gestão municipal, além de outros idealizados por entidades não governamentais para a comunidade, especialmente ao público prioritário do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), que são os mais carentes.

Entre outros serviços, serão ofertados emissão do Cadastro Único, Carteira do Idoso Federal, Passe Livre, Carteira do Autista, solicitação do Programa Mamãe Cheguei, ID Jovem, vagas de cursos para jovens, vagas de cursos para mulheres, segunda via de certidões, assessoria jurídica e informações sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

Para mais informações, entrar em contato através do telefone (69) 99324-1471 ou pelo e-mail: [email protected].

SERVIÇO

31° TENDA FAMÍLIA CIDADĂ

Data: 24/02/2024

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Bom Jesus

Av. Raimundo Cantuária, nº 3862. Bairro Nova Porto Velho

SERVIÇOS OFERTADOS:

Emissão de Cadastro único;

Emissão de Carteira do Idoso Federal;

Emissão de Passe Livre;

Emissão de Carteira do Autista;

Solicitação do Programa Mamãe Cheguei;

Emissão de lD Jovem;

Emissão de Vaga de Cursos para Jovens:

Emissão de Vagas de Cursos para Mulheres;

Emissão de segunda via de Certidões;

Assessoria Jurídica;

Esclarecimentos sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida;

Educação Ambiental;

Educação de Trânsito;

Condicionalidades do Programa Bolsa Família na área da Educação;

Serviço do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Teste Visual Gratuito;

Vacinação e Teste Rápido:

Corte de Cabelo Gratuito;

Emissão de Tarifa Social;

Caminhão de Eficiência Energética;

Troca de Lâmpadas Gratuitas;

Energisa: desligamento, ligação nova, transferência de titularidade, negociação de dívidas, dentre outros.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO