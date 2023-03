CAMPANHA – Março Lilás reforça a importância da prevenção e combate ao câncer de colo de útero

Exame preventivo está disponível em todas as unidades de saúde da zona urbana e rural

Março é um mês especial e dedicado às mulheres, especialmente quando o assunto é saúde. Neste período é realizada a Campanha Março Lilás, com objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e combate ao câncer de colo uterino.

Dados do Ministério da Saúde apontam que o câncer de colo de útero é o terceiro mais frequente entre a população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil.

O câncer do colo do útero é provocado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). São sexualmente transmissíveis e podem causar lesões na vagina, colo do útero, pênis e ânus. Em alguns casos, ocorrem alterações celulares que podem evoluir para o câncer.

O QUE É?

O câncer do colo do útero é uma doença de desenvolvimento lento, que pode não apresentar sintomas na fase inicial. Para descobrir alterações precocemente, são realizados os exames preventivos, também chamados de Papanicolau. Na maioria dos casos há cura, por isso é importante a realização periódica do exame preventivo.

A médica Ginecologista e Obstetra, Maria da Conceição Ribeiro Simões, explica que “toda doença quando diagnosticada no início tem cura. A realização do papanicolau regularmente é a grande oportunidade que as mulheres têm de prevenir o câncer do colo do útero”.

PREVENÇÃO

Ainda segundo a médica, toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve realizar o exame, principalmente aquelas com idade entre 24 e 64 anos. A recomendação é que seja realizado anualmente, e após dois exames normais consecutivos, o exame pode ser feito a cada três anos.

Outra importante forma de prevenção é a vacina contra o HPV, disponível para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em todas as unidades de saúde. O imunizante tem comprovação de eficácia e pode prevenir 70% dos cânceres de colo do útero e 90% das verrugas genitais.

O uso de preservativos durante a relação sexual é outra medida que ajuda a diminuir o risco de contágio pelo HPV e de outras infecções sexualmente transmissíveis.

EXAME

Em Porto Velho, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), disponibiliza o exame preventivo em todas as unidades de saúde da zona urbana e rural. O atendimento é oferecido mediante agendamento prévio e as interessadas podem procurar a unidade de saúde mais próxima de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. Para realizar o exame é necessário cartão SUS e CPF.

De acordo com a enfermeira e subgerente do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Ana Emanuela, a importância da conscientização sobre este tipo de câncer, é que na grande maioria das vezes ele pode ser evitado.

“As mulheres precisam buscar o serviço ginecológico como rotina e não somente quando estão sentindo alguma dor ou desconforto. O câncer é uma doença silenciosa e pode ser prevenida com medidas simples e muito eficazes”.

Vergonha, medo, falta de tempo são alguns apontamentos feitos por mulheres para não buscar o exame preventivo. A médica Maria Simões aconselha que toda barreira precisa ser superada quando o assunto é cuidar da saúde.

“O fato de ter vergonha de expor sua intimidade à um profissional da saúde, pode trazer grandes transtornos na vida da mulher, como por exemplo, falta de diagnosticar lesões precursoras do câncer do colo, e tratá-las adequadamente, antes do câncer se desenvolver, além de prejudicar a detecção precoce do HPV”, finaliza a médica.

