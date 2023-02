Campanha nacional de vacinação: Lula é vacinado por Alckmin

Reprodução/TV Brasil Lula foi vacinado pelo Geraldo Alckmin





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou a campanha nacional de vacinação nesta segunda-feira (27). Ele foi vacinado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), que é médico, com a quinta dose contra a Covid-19 . O evento ocorreu em Guará, no Distrito Federal.

O petista pediu para que os brasileiros se imunizem contra a doença e contou que decidiu se vacinar publicamente para incentivar outras pessoas a seguirem o mesmo caminho. Ele ainda criticou o fato de cidadãos terem morrido por “falta de responsabilidade”.

“Daqui para frente, quando vocês virem um aviso na TV, no rádio, que estão dando vacina na cidade de vocês, não sejam irresponsáveis, vão lá tomar vacina. É a única garantia de não morrer por falta de responsabilidade”, discursou Lula, sendo aplaudido pelo público presente.

Além do presidente da República e de Geraldo Alckmin, também estiveram no evento a primeira-dama, Janja da Silva, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Campanha de vacinação

A campanha promovida pelo governo Lula tem como objetivo aumentar o percentual de brasileiros imunizados em todos os imunizantes disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde). As ações vão incluir a vacinação contra a Covid-19 e outras doses do Calendário Nacional de Vacinação em diversas etapas.

O Ministério da Saúde adotou o slogan “Vacina é vida. Vacina é para todos”. A pasta também escolheu famosos – Xuxa e Ivan Baron – como embaixadores para convencer a população da importância de se imunizar.

No ano passado, quando o presidente da República era Jair Bolsonaro (PL), nenhuma vacina do PNI conseguiu alcançar a meta de 95% do público-alvo, de acordo com o Ministério da Saúde.

Durante a eleição de 2022, Lula prometeu reverter esses números. No seu plano de governo, ficou estipulado lançar uma campanha de vacinação ainda no primeiro trimestre.

Governadores e prefeitos de várias partes do Brasil se comprometeram a apoiar a campanha de vacinação.





