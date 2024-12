Campanha Papai Noel dos Correiros: Quase mil presees arrecadados no TJRO são entregues 

O encontro celebrou avanços em movimentações bancárias envolvendo o Judiciário

Representantes da Caixa foram recebidos na sala de reuniões do 5º andar do edifício-sede pelo presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Raduan Miguel Filho, pelo corregedor, desembargador Gilberto Barbosa, por juízes auxiliares e secretários para um congraçamento. Na oportunidade, eles agradeceram aos magistrados e servidores as ótimas relações mantidas com o Judiciário em 2024. A instituição bancária movimenta várias transações envolvendo à Justiça como RPV- requisição de pequeno valor, alvarás, entre outros.

A comitiva, formada pelo superintendente, Dione Wesley Pereira, pela superintendente executiva do governo da Caixa em RO, Marta Castro, além dos gestores Marisa Inês, Oswaldo Lopes, Aline Costa e Juliana Lemos, reconheceu o bom desempenho do tribunal perante o país, que conquistou pela sexta vez consecutiva, o selo Diamante do CNJ, prêmio que reflete, inclusive, a maneira como vem trabalhando a modernização dos processos. “O TJRO está entre as instituições que nos motivam a avançar ainda mais na agilização e melhoria dos serviços”, disse o superintendente.

“O que nós estamos buscando não é o reconhecimento da excelência, o que buscamos é prestar ao jurisdicionado um serviço de qualidade, sempre com garantia daquela disposição constitucional: o menor tempo do processo”, destacou o presidente em resposta.

O corregedor elogiou as iniciativas da Caixa em adotar medidas mais ágeis que facilitaram as transações judiciais ligadas aos processos. “Reafirmo a convicção de que temos que caminhar sempre para melhorar”, pontuou.

Ao final do encontro os representantes da Caixa presentearam os desembargadores com um quadro de autoria do artista plástico Ralfe Braga. A deusa símbolo da Justiça, a Themis, representada com cores vivas, oferece ao contemplador outro ponto de vista. “As linhas em traços livres imprimem dinamismo e vivacidade da natureza em concordância com a arte contemporânea”, descreve a mensagem entregue junto com a obra.

Na mesma mensagem o desejo de manter a boa parceria interinstitucional. “Que o TJRO possa contar com a Caixa no apoio e no auxílio necessários às funções jurisdicionais, com uma parceria sempre em prol de uma sociedade mais justa e igualitária”, completa.

Assessoria da Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO