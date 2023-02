CAMPANHA – Prefeitura desenvolve ação contra abuso infantil no Carnaval

Campanha nacional “Não desvie o olhar” combate trabalho infantil, abuso e violência

O Carnaval é um período de festas e diversão para toda a família, contudo, a época também é marcada pelo aumento de casos de violência e abuso infantil. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho desenvolve a campanha “Não desvie o olhar”, para combater a exploração de crianças e adolescentes durante os blocos e festividades do período.

A ação é realizada por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), que são identificadas por camisetas da campanha na cor vermelha, alusiva ao cartão vermelho, com referência ao combate ao trabalho infantil e a violência sexual.

“A campanha é para sensibilizar a população a fazer denúncias, já que infelizmente neste período temos um aumento nos casos dos crimes às crianças. As ações vão acontecer em todo o mês de fevereiro, em todos os blocos, sempre nas concentrações, através de orientação à população. Temos nosso canal de denúncia, que é o disque 100, mas os foliões também poderão encontrar nossa equipe através do nosso uniforme vermelho, além de ir até um Conselho Tutelar mais próximo”, explicou Ane Caroline Galvão, coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil.

A ação teve início no sábado (4), no Baile Municipal, e seguirá até o dia 25, para conscientizar o público para que qualquer evidência de exploração sexual infantil seja denunciada e que as punições judiciais cabíveis sejam adotadas.

“Vim com a minha família ao Baile Municipal porque é um bloco em que a gente se sente seguro a trazer nossas filhas para se divertirem também. A Prefeitura está de parabéns pela campanha e eu espero que muitas famílias também possam se divertir porque têm segurança”, disse a foliã e empreendedora Jeise Gomes, que levou suas filhas de 3 e 8 anos ao baile.

A mobilização aborda o enfrentamento a diversas violações às crianças e adolescentes, maus tratos e negligência, com foco para a violência sexual, e destaca a importância das denúncias através do disque 100, que é uma ligação gratuita e com a possibilidade do denunciante agir no anonimato. O oferecimento de bebidas alcoólicas e drogas aos menores de idade também se enquadram em violência.

“É importante lembrar aos pais que o abuso não é só com meninas, mas com meninos também. Por isso, nossa principal orientação aos pais é que fiquem sempre atentos observando e ao lado dos seus filhos. No caso de encontrarmos crianças trabalhando, principalmente na venda de bebidas alcoólicas, vamos pegar as informações da família, buscar o endereço e verificar se a criança está estudando”, disse a conselheira tutelar do 4º Conselho, Francisca Oliveira.

Pensando na segurança da família, a prefeitura promove um evento especial para as crianças neste período de carnaval: o Curumim Folia. O evento, que está em sua 4° edição, terá toda a programação voltada para o público infantil com apresentações, músicas, brincadeira de pintura, brincadeira de dança e concurso de fantasia. A folia dos pequenos vai acontecer no Mercado Cultural no dia 19 de fevereiro, a partir das 16h.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO