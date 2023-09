Campanha “Rondônia tem Turismo” é divulgada pelo Governo de Rondônia na região da Zona da Mata

Para impulsionar e divulgar o turismo de Rondônia, o Governo do Estado, por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, está realizando durante esta semana, a apresentação do projeto Rondônia tem Turismo na região da Zona da Mata.

O projeto tem como estratégia alcançar os rondonienses e despertar o interesse do público de outros estados para conhecerem Rondônia. A equipe da Setur iniciou as reuniões na terça-feira (12), no município de Rolim de Moura, com a presença do prefeito Aldo Júlio, vereadores e demais autoridades. Em seguida, a equipe vai percorrer os municípios de Alto Alegre dos Parecis e Alta Floresta d’Oeste, para divulgar e estimular o desenvolvimento do mercado turístico desta importante região de Rondônia, a fim de proporcionar o conhecimento dos atrativos do Estado.

Para o titular da Superintendência Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Júnior, a ideia é trabalhar com todos os municípios do Estado que estão inseridos no mapa do turismo. “Queremos alcançar todos os eixos, como o rural e o educativo, nessa campanha que visa a valorização turística da região. Começamos esse projeto em maio e vamos alcançar todo o Estado. Vamos levar nossos planejamentos e eventos, além de produzir materiais com os atrativos e potenciais turísticos, para que a população conheça de perto”, ressaltou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que, o turismo é um segmento em que o Governo do Estado tem atuado para promover o desenvolvimento econômico e atrair mais pessoas para visitar os locais em todo o Estado. “O Governo de Rondônia tem feito vários investimentos nos municípios para promover mais qualidade de vida à nossa população, e isso também se relaciona ao Turismo. Com a melhoria dos principais pontos turísticos, estradas e muitos outros, as pessoas têm a oportunidade de apreciar nossas belezas naturais e desperta a vontade de conhecer mais locais do nosso Estado”, considerou.

RONDÔNIA TEM TURISMO

O objetivo do projeto é alcançar todos os 52 municípios do Estado, com apresentação do projeto aos gestores municipais, a fim de fomentar e fortalecer o setor em cada município, incentivando a prática turística; e despertar a população quanto às potencialidades, por meio de concursos, vídeos, folders e plataformas digitais.

OUTROS PROJETOS

Durante a divulgação do projeto Rondônia tem Turismo, serão apresentadas propostas de eventos e projetos para englobar os atrativos turísticos da região, tais como: Circuito de Pesca Esportiva; Plano Municipal de Turismo; Plano de Visitação Indígena; Turismo Rural; Famtour; apoio aos eventos e materiais gráficos sobre a região.

CIRCUITO DE PESCA ESPORTIVA

O governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo – Setur, estará promovendo o Circuito de Pesca Esportiva no distrito de Porto Rolim, em Alta Floresta d’Oeste. Neste mês, foi lançado o edital de chamamento público, destinado à organização que tenha interesse em executar em conjunto com a Setur, mediante fornecimento de estrutura, logística, promoção, premiação, equipamentos, materiais e mão de obra especializada para manter toda a infraestrutura do evento turístico voltado à Pesca Esportiva, bem como a metodologia de desenvolvimento das provas do circuito. O objetivo é a atividade esportiva, de uma forma sadia no convívio com a natureza, onde o “pesque e solte” é a condição mais importante. A prática consiste, então, em pescar, apreciar, fotografar e devolver o peixe ao seu habitat.

Fonte: Governo RO