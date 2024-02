Campanha “Sua vida vale mais!” programa atividades simultâneas em pontos estratégicos de Porto Velho

Simulação de resgate aeromédico no Espaço Alternativo, além de blitz educativa em ruas de Porto Velho fazem parte da programação da campanha “Sua vida vale mais!”, que vai ser iniciada pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) nesta sexta-feira (2), a partir das 16h, com o objetivo de reduzir os sinistros de trânsito e mobilizar a sociedade com ações simultâneas na Capital.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha vai reforçar orientações aos usuários do trânsito para que respeitem o limite de velocidade, usem capacetes e cintos de segurança adequados, bem como vai reforçar quanto ao trânsito seguro. “A iniciativa do Departamento visa conscientizar as pessoas quanto à responsabilidade de manter a segurança no trânsito, com ações que reforçam o compromisso de todos com a preservação da vida”, disse.

A diretora da Escola Pública de Trânsito (EPT), Junaia Freitas destaca que, “serão realizadas blitzes e pit stops educativos com perfomance em vias importantes da cidade, sendo o ponto alto da campanha, a simulação de resgate aeromédico com previsão para acontecer às 17h, na Avenida Santos Dumont, no Espaço Alternativo”, informou.

O diretor-geral da Autarquia, Léo Moraes explicou que, a campanha “Sua vida vale mais!” está programada para acontecer durante todo o ano de 2024, intensificando ações em locais que apresentaram maiores índices de sinistros no ano de 2022, de acordo com os dados apresentados no Anuário Estatístico de Sinistros de Trânsito de Rondônia, apresentado pela Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Corenaest).

As ações da campanha contam com a parceria da Diretoria Técnica de Fiscalização de Trânsito (Dtfat), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PC/RO), Polícia Técnico-Científica (Politec), Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Comitê Municipal de Segurança Viária, Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Agência Estadual de Vigilância em Saúde em Rondônia (Agevisa), Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Sindicato das Autoescolas e Centro de Formação de Condutores (Sindar) e Federação de Ciclismo de Rondônia (Fecro).

PROGRAMAÇÃO

Simulação de resgate aeromédico na Avenida Jorge Teixeira com Avenida Santos Dumont (Espaço Alternativo), às 17h;

Blitz educativa na Avenida Jorge Teixeira com Avenida Tiradentes, às 16h;

Blitz educativa na Avenida Jorge Teixeira com Avenida Duque de Caxias, às 16h; e

Pit stop educativo com ação performática na Avenida Jorge Teixeira com Avenida Amazonas às 16h.

Fonte: Governo RO