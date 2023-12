Campanha turística de Porto Velho recebe Prêmio Nacional do Turismo

Campanha desenvolvida pela Prefeitura ganhou o prêmio na categoria Promoção e Marketing no Turismo

Representada pela secretária municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra, a Prefeitura de Porto Velho foi agraciada com o Prêmio Nacional do Turismo, no Salão Nacional do Turismo, no último sábado (16), em Brasília. O evento explorou os potenciais turísticos de todo o Brasil e lá ocorreu a cerimônia do Prêmio.

O objetivo do Prêmio Nacional do Turismo é reconhecer as melhores práticas desempenhadas em prol do turismo brasileiro. A campanha promocional turística “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, através da Semdestur, foi indicada e premiada com “Iniciativas de Destaque”, na categoria Promoção e Marketing no Turismo, onde ladeou as iniciativas “LGBT+ Turismo Expo”, da Diversa Pride Marketing Feira e Eventos, e da “Rotas Amazônicas Integradas – RAI”, do governo do estado de Roraima.

Para a titular da pasta, Glayce Bezerra, Porto Velho vive um novo momento no turismo e a premiação coroa os últimos anos de trabalho técnico e inovação na gestão do turismo municipal. “Em pensar que há três anos não se falava em turismo na cidade de Porto Velho, e hoje estamos sendo reconhecidos nacionalmente pelo Ministério do Turismo, recebendo o Prêmio Nacional do Turismo 2023”, ressaltou a secretária.

O reconhecimento nacional coloca Porto Velho no rol dos destinos turísticos inovadores, que já possui, além de mapas e materiais impressos e digitais, as informações turísticas disponíveis no aplicativo turístico 2Clics e no novo site omelhordepvh.com.br com inteligência artificial, MarIA. “As pessoas que estão hoje recebendo esse prêmio, efetivamente têm grandes serviços prestados ao turismo no Brasil”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Não foi a primeira vez que a campanha O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros rendeu prêmios para a gestão municipal. Em 2022, o prefeito Hildon Chaves recebeu o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor a nível estadual com o “Plano Municipal de Turismo de Porto Velho”, na categoria ‘Marketing Territorial e Setores Econômicos’. Na oportunidade, o prefeito mencionou o trabalho da Semdestur como inovador e essencial para o desenvolvimento econômico da capital. De lá para cá, o Plano Municipal de Turismo já foi executado em mais de 80%, dentre ordenamento turístico, estabelecimento de roteiros turísticos comercializáveis, revitalizações e ações de promoção turística.

