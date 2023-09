Campanha conscientiza sobre a prevenção ao suicídio

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realiza uma vasta programação alusiva à campanha Setembro Amarelo, com o tema “Mãos em Defesa da Vida”.

A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa de conscientização sobre a prevenção do suicídio e a promoção da saúde mental. Ela acontece anualmente durante o mês de setembro e pretende alertar a sociedade sobre a importância de falar abertamente sobre o suicídio, suas causas, fatores de risco e formas de prevenção.

A cor amarela foi escolhida para representar a campanha devido à associação desse tom com a luz do sol, que simboliza a esperança e a vida. A ideia é transmitir a mensagem de que é possível prevenir o suicídio, oferecendo apoio e recursos às pessoas que enfrentam problemas de saúde mental.

FEST VERÃO CALDERITA

Como parte da programação alusiva ao Setembro Amarelo, foi realizada a 70ª edição da Feira da Mulher Empreendedora do DPPM, no último sábado (9), das 7h às 21h, no Fest Verão Calderita, que é uma realização da Associação dos Moradores e Amigos da Vila Calderita (Amavica), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural (Funcultural). Confira a programação completa do DPPM no Setembro Amarelo.

“Em todas as ações do DPPM vamos fazer referência e trabalhar diversas atividades e ações de conscientização sobre a campanha Setembro Amarelo. É importante lembrar que o suicídio é um problema de saúde pública em todo o mundo, e o Setembro Amarelo busca quebrar o tabu em torno desse assunto, encorajando as pessoas a conversarem sobre seus sentimentos, procurarem ajuda profissional quando necessário e apoiarem aqueles que estão passando por dificuldades emocionais”, observou a diretora do DPPM, Gina Brito.

