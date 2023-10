Roda de conversa e práticas integrativas como massagem, auriculoterapia e reflexologia podal foram oferecidas às servidoras

Servidoras da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) participaram de um evento simbólico que marca a abertura da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização para o controle do câncer de mama e de colo de útero. A programação, coordenada pelo Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa, foi pensada para promover o autocuidado feminino. Para abrir as atividades, uma dinâmica de grupo para estimular o entrosamento entre as participantes. Em seguida, uma roda de conversa sobre os cuidados paliativos diante de um paciente com diagnóstico de câncer de mama e o cuidado com o próprio cuidador, que muitas vezes é o profissional de saúde. Outro tema abordado foi a alimentação saudável e equilibrada como fator importante na prevenção da doença. E ainda, um mini workshop sobre exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico, a fisioterapia íntima.

Além de conhecimento, o evento ainda ofereceu para as presentes cuidados com a saúde e momentos de relaxamento. Através da Divisão de Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Semusa, foram oferecidas terapias alternativas como acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia, massoterapia, reflexologia podal e mais.

Enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa, Ana Emanuela apontou que a adesão das servidoras foi muito satisfatória, bem como a interação delas com os assuntos abordados.

“Pensamos em promover um momento agradável, fugindo do tradicional ou do mais comum, que é falar a respeito da doença, do câncer de mama, tratamento e prevenção. Por isso, optamos por abordar outros aspectos relacionados à prevenção e até mesmo ao enfrentamento da doença”.

Maria de Fátima, auxiliar de serviços de saúde na Semusa, aproveitou o momento para uma sessão de massoterapia, manobras manuais e técnicas de manipulação que promovem o equilíbrio corporal, emocional e energético, garantindo uma sensação geral de bem-estar e relaxamento.

“Trabalho muito tempo sentada na frente do computador. Uma rotina de muito trabalho que, por vezes, me impede desse momento de autocuidado. Gostei muito de ter feito a massagem, saí relaxada e revigorada. Todo profissional precisa de momentos assim, gostei muito”, declara a servidora.

Quem também aproveitou as práticas integrativas foi a servidora Aldenora Viana, com sessão de auriculoterapia, acupuntura e cromoterapia. “Para mim, foi uma grata surpresa e novidade, nunca tinha feito. É importante para nós, trabalhadores, esse momento de integração e cuidado com a saúde”.

A secretária-adjunta da Semusa, Marilene Penati, também prestigiou o evento e destacou a importância de manter o autocuidado como rotina diária e não apenas nas campanhas pontuais.

“Estamos percebendo mulheres cada vez mais jovens com câncer de mama. O exercício diário do toque na mama é simples e pode ser feito na hora do banho. É nossa responsabilidade cuidar e prevenir o aparecimento de doenças. Quando mais cedo o problema for detectado, maiores as chances de cura. Prevenir é sempre a melhor solução”, aponta a Penati.

A coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa informa que durante todo o mês de outubro muitas atividades serão realizadas nas unidades básicas de saúde. “Cada equipe organizada a sua forma, com datas específicas para a intensificação desses momentos para as mulheres que são acompanhadas nos seus territórios, e estamos com expectativa muito boa de tirar o rótulo do Outubro Rosa, que é apenas voltado para falar do adoecimento, tratar a doença, mas falar um pouco mais da prevenção e principalmente dela, enquanto forma de autocuidado”.

Texto: Luciane Gonçalves

Fotos: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO