Campanhas educativas realizadas pelo Detran-RO são intensificadas no final do ano

No trânsito, um segundo de desatenção pode ser fatal. Para reduzir a ocorrência de sinistros e salvar vidas, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) intensificou as ações educativas neste final de ano. O trabalho, desenvolvido pela Escola Pública de Trânsito (EPTran), tem acontecido em todo o estado. O planejamento da Escola Pública de Trânsito inclui quatro campanhas: “Calma, Vai de Boa!”, “Álcool x Direção”, “Respeite o Meu Espaço” e “Sua Vida Vale Mais”, com objetivos específicos a serem atingidos, todas trabalhando para proporcionar a segurança viária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que o trabalho dos educadores do Detran-RO é fundamental para prevenir acidentes, e afirma que os investimentos para esse objetivo seja atingido não deixarão de acontecer.

O diretor da EPTran, Welton Roney, explicou que a intensificação das atividades no final do ano é devido ao aumento de sinistros neste período. “Estamos realizando ações praticamente todos os dias, justamente para alertar os condutores sobre a importância de reduzir a velocidade, evitar mistura de álcool e direção, além de conscientizar a população de uma maneira geral.”

Campanhas intensificadas neste final de ano, e realizadas ao longo de 2024:

CALMA, VAI DE BOA!

A ação, realizada pelos educadores do Detran-RO, tem o objetivo de alertar os condutores sobre a importância de dirigir dentro da velocidade permitida. Utilizando-se de câmeras OCR, capazes de identificar possíveis restrições no veículo, a exemplo da restrição de roubo ou furto, os agentes abordam motoristas que desobedecem a regra estabelecida, orientando sobre a importância de obedecer à legislação de trânsito.

ÁLCOOL X DIREÇÃO

A campanha visa conscientizar os condutores sobre a importância de não misturar bebidas alcoólicas com direção. Nesta ação, todos os presentes no veículo assistem a um vídeo com um enredo que mostra os impactos dessa combinação perigosa. Além disso, recebem folders e o teste do bafômetro descartável.

RESPEITE O MEU ESPAÇO

A campanha é dedicada ao público mais vulnerável no trânsito. Nesta ação, os educadores orientam pedestres e ciclistas sobre a importância de trafegar, cada um, no local estabelecido. Os condutores de veículos automotores também são orientados a respeitar todos os envolvidos no trânsito, a fim de proporcionar segurança.

SUA VIDA VALE MAIS

O trabalho dos educadores na campanha “Sua Vida Vale Mais” consiste em abordagens aos condutores em semáforos e realização de blitz educativa. Durante a atividade, os abordados recebem orientações para dirigir com prudência, sem uso de celular, dentro da velocidade, entre outras recomendações.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha destaca que as ações educativas são promovidas para reduzir sinistros e salvar vidas. “Esse trabalho educativo continuará ativo, pois a missão do Departamento é promover o bem para todos os envolvidos no trânsito”.

Fonte: Governo RO