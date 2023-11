Canabidiol avança em tratamentos médicos e pode ser receitado via telemedicina

Receitado para tratamento de doenças como ansiedade, TEA e epilepsia, o canabidiol vem atingindo bons resultados e crescendo no mercado de medicamentos

À medida que a tecnologia e a medicina convergem, uma nova era de tratamentos médicos está se desdobrando diante de nossos olhos. O uso do canabidiol, um dos compostos encontrados na planta de cannabis, vem tendo bom desempenho em doenças como ansiedade, transtorno do espectro autista (TEA), epilepsia, entre outras. Outra novidade do medicamento, é que ele pode também ser receitado via telemedicina.

O uso do canabidiol no Brasil dobra a cada ano desde a regulamentação oficial do acesso ao medicamento pela Anvisa em 2015. Segundo o biotecnologista Gabriel Barbosa, supervisor de P&D e assuntos regulatórios da Hemp Meds, empresa que atua na facilitação da importação de canabidiol para pacientes autorizados, “em 2023, mais de 430 mil pessoas já estão em tratamento com derivados da cannabis e o maior entrave do medicamento é o custo do produto, custando cerca de 500 a 600 reais e o tratamento podendo durar de 3 a 4 meses”. No entanto, a taxa de sucesso e a resolução eficaz dos problemas contribuem para quebrar gradualmente o tabu associado ao produto.

O médico-gestor do aplicativo de telemedicina Olá Doutor, Rafael Machado, compartilhou que o medicamento também pode ser receitado em consultas via telemedicina. “A telemedicina está se tornando cada vez mais prevalente, pelos diversos benefícios convenientes aos pacientes. A integração do canabidiol, nesse contexto, está proporcionando aos profissionais de saúde uma ferramenta adicional para abordar uma variedade de condições”.

O canabidiol tem sido objeto de estudos e pesquisas extensivas. “O medicamento vem destacando seus potenciais benefícios terapêuticos, incluindo propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e ansiolíticas. Oferecendo aos pacientes uma abordagem inovadora para o tratamento de várias condições médicas”, afirmou Machado.

