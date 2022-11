Canadá faz 1º gol da sua história na Copa, mas toma virada da Croácia

O resultado desta partida elimina os canadenses com uma rodada de antecipação e deixa os vice-campeões mundiais a um empate da classificação.

Na quinta partida da sua história em Mundiais, o Canadá conseguiu seu 1º gol

Virada croata provocou a emissão precoce dos canadenses

Atuais vice-campeões tolerados um confronto direto com a Bélgica por vaga

Croácia 4 x 1 Canadá

Gols: Alphonso Davies (2 min do 1º tempo e 25 min do 2º tempo), pelo Canadá; Andrej Kramaric (36 min do 1º tempo e 25 min do 2º tempo), Marko Livaja (44 min do 1º tempo) e Lovro Majer (49 min do 2º tempo), pela Croácia.

Um dos países-sedes da próxima edição da Copa do Mundo fifa, em 2026, o Canadá conseguiu neste domingo (27.11) cumprir uma das suas metas no Qatar. Depois de quatro partidas em branco, anotou seu primeiro gol na história do torneio. Só que o objetivo não foi completo. No final, a seleção representante da Concacaf não conquistou a vantagem construída logo no início do jogo e, ainda no primeiro tempo, levou a virada da Croácia, atual vice-campeã mundial.

O resultado tirou dos canadenses a briga pela classificação no Grupo F. Com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, eles apenas cumprirão a tabela na próxima quinta-feira, contra Marrocos.

Mesmo assim, o saldo de sua participação é bem positivo e as perspectivas para o próximo Mundial, melhores ainda. Na volta à competição de 26 anos, fez jogo duro (e foi melhor, durante boa parte das partidas) contra duas forças importantes da Europa, Bélgica e Croácia.

São elas que fazem o outro jogo da rodada que encerra o grupo. A vantagem é dos croatas, que somam quatro pontos e dependem só do empate para seguir em frente. Já a Bélgica terá de sair de campo vitoriosa para ter certeza da classificação. Caso empate, terá de torcer pelo Canadá no confronto com os marroquinos.

Momento chave

O Canadá não apenas liderava o placar, como estava relativamente confortável na partida, sem ser muito incomodado pelo ataque croata. Eis que, aos 36 minutos do primeiro tempo, Ivan Perisic sentiu uma falha de posicionamento da defesa adversária e encontrou Andrej Kramaric completamente livre para chutar cruzado e começar a construir o caminho da virada.

O gol de Alphonso Davies, o primeiro da história do Canadá em Mundiais, foi marcado logo no segundo minuto da partida (o tempo oficial ainda está sujeito a confirmação da FIFA) e é o mais rápido dos 65 já anotados no Qatar-2022.

Craque do jogo

Se a Croácia conseguiu uma virada sobre o Canadá e assumiu a liderança da chave, boa parte da responsabilidade pode ser creditada a Andrej Kramaric . Remanescente do tempo vice-campeão mundial de 2018, o atacante do Hoffenheim marcou dois gols e fatutou o BUDWEISER JOGADOR DA PARTIDA.

Fonte: Agência Esporte