Canadá vai ampliar importação de carne do Brasil

Coordenados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), pequenos produtores agrícolas do Ceará passam a fornecer mais de 2,9 mil toneladas de alimentos para instituições de assistência social, órgãos públicos voltados à segurança alimentar e nutricional, e outras entidades monitoradas por conselhos municipais e estaduais de políticas específicas. Esse esforço é realizado através da Compra com Doação Simultânea (CDS), uma vertente do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Nesse programa, a Conab adquire alimentos de produtores familiares utilizando verbas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com o intuito de beneficiar indivíduos enfrentando insegurança alimentar e nutricional.

Um total de 1.755 agricultores familiares, pertencentes a 79 associações e cooperativas de 43 municípios cearenses, contribuirão com os alimentos. No estado do Ceará, a representatividade feminina nas propostas do PAA aprovadas pela Conab é de 74,1%.

O investimento total nesses projetos é de aproximadamente R$ 24 milhões, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas em condição de insegurança alimentar e nutricional assistidas pelas organizações receptoras.

Adicionalmente, um aporte de cerca de R$ 1 milhão é destinado ao Programa na modalidade Compra Direta da Agricultura Familiar. Nessa modalidade, a Conab comprou leite em pó de 71 produtores da Cooperativa Regional dos Assentamentos da Reforma Agrária do Sertão Central (Cooperasc), localizada em Quixeramobim.