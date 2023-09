Canal da Mancha: travessia de migrantes bate recorde no fim de semana

Reprodução/SkyNews Quase mil migrantes atravessaram o canal no final de semana

985 pessoas cruzaram o Canal da Mancha ilegalmente neste final de semana, indo do norte da França para o sul da Inglaterra, segundo dados do governo britânico. Só no sábado (2), 872 pessoas em 15 barcos passaram pelo canal, o maior número para um único dia neste ano. O recorde anterior tinha sido no dia 10 de agosto, quando 756 pessoas cruzaram o canal sem documentos.

Neste ano, mais de 21 mil migrantes chegaram ao Reino Unido pelo canal com o objetivo de pedir asilo. O verão europeu costuma ser mais favorável à perigosa travessia, que já deixou centenas de mortos nos últimos anos. O número registrado neste ano é menor que o registrado no ano passado, mas o tema segue sendo sensível ao governo britânico.

Desde que o Reino Unido deixou a União Europeia, o governo tem prometido controles de fronteiras mais rigorosos. O primeiro-mistro britânico, Rishi Sunak, diz que uma de suas prioridades é “frear os barcos” de migrantes sem autorização para entrar no Reino Unido.

Além de barrar as travessias, o governo britânico tem tentado expulsar migrantes para seus países de origem ou para terceiros, como Ruanda . O polêmico projeto do governo conservador britânico de enviar solicitantes de asilo para o país africano foi barrado em junho pela Justiça.

Fonte: Internacional