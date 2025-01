Canarana se prepara para a 11ª edição do Dinetec de inovação e negócios

Começa na próxima quarta-feira (15.01) em Canarana (650 km da capital, Cuiabá) a 11ª edição do Dia de Negócios e Tecnologias (Dinetec). A feira é reconhecida por abrir a temporada de eventos do setor e por ser um importante espaço para promover inovações, networking e expansão de negócios.

A região de Canarana destaca-se no cenário agrícola nacional, destinando mais de 300 mil hectares à produção de soja e cerca de 200 mil hectares ao gergelim, sendo este último um dos carros-chefe da economia local. A feira reflete a importância da produção agrícola do município e da região no desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

Com entrada gratuita, o Dinetec segue até a sexta-feira (17.01) na área experimental de uma consultoria agrícola local, das 7h às 18h. Além de ser uma vitrine tecnológica, o evento proporciona aos produtores rurais acesso direto a novidades do mercado global, com cerca de 100 estandes que exibem experimentos e tecnologias voltados para culturas como soja, milho, algodão, gergelim e girassol, além de máquinas e implementos agrícolas.

A edição de 2025 marca a continuidade do projeto de expansão do Dinetec, que este ano terá sua terceira edição em Dom Eliseu, no Pará, e a estreia de uma edição em Matupá, Mato Grosso. Cada evento é moldado para atender às características e necessidades regionais do agronegócio, reforçando o papel estratégico da feira no setor.

Entre as novidades estão o Dinetec Kids, que busca engajar crianças em atividades educacionais sobre a cadeia produtiva do agronegócio, e o Dinetec Sustentável, que promove práticas de sustentabilidade e governança ambiental, social e corporativa (ESG). Este último contará com um espaço interativo com tecnologias de realidade virtual, oferecendo aos visitantes uma experiência imersiva sobre sustentabilidade no agronegócio.

Na edição anterior, a feira reuniu mais de 17,6 mil visitantes e gerou aproximadamente R$ 1,8 bilhão em negócios, reafirmando sua relevância como motor econômico. Este ano, o evento reforça sua mensagem com o slogan “Do campo à sua casa, agro é a força do Brasil”, destacando a integração entre os setores produtivos e a vida cotidiana das pessoas.

O Dinetec é um exemplo do potencial transformador do agronegócio, unindo tecnologia, sustentabilidade e oportunidades econômicas para o desenvolvimento regional e nacional. A expectativa é de que a edição de 2025 consolide ainda mais o evento como referência no setor e como espaço de diálogo entre inovação e tradição no campo brasileiro.

O Dinetec é realizado pela Meta Consultoria Agrícola, com apoio do Sindicato Rural de Canarana e da Prefeitura de Canarana.