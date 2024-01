O aparelho, de uso multifuncional, incentiva os frequentadores à prática de atividade física

Os frequentadores do Parque Circuito perceberam uma novidade na manhã desta terça-feira (30). A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e em parceria público-privada com a empresa Loc-Maq inaugurou um espaço moderno, voltado também para a prática de atividade física. Trata-se de um aparelho multifuncional, feito em aço inox, indicado para exercícios de alongamento, mobilidade e fortalecimento muscular. Uma iniciativa que promove a prática de atividade física e traz modernização ao local.

“É mais uma iniciativa sustentável da Prefeitura de Porto Velho e parceiros, e é com muita alegria que inauguramos essa estação de treinamento com o apoio do empresariado da nossa capital. Meio ambiente também é isso, cuidar da saúde de quem frequenta nossos espaços públicos e o Parque Circuito é um dos mais antigos e tradicionais da nossa cidade, mais prestigiado pela população da melhor idade”, disse o secretário da Sema, Robson Damasceno.

Helton Vieira, treinador físico, é um dos frequentadores assíduos do Parque como visitante e como profissional, reforçando sempre os benefícios do exercício ao ar livre e a funcionalidade do aparelho recém-entregue para a população. “A atividade física em ambientes abertos é extremamente benéfica para saúde, principalmente em parques arborizados, como é o caso do Parque Circuito, que é no meio da natureza. É importante que a gente mantenha espaços assim, que agora melhorou com a estação de treinamento. Ela é de fácil uso, é completa, pode ser usada para alongamento, mobilidade e até fortalecimento, lembrando sempre que as pessoas devem aquecer e se alongar adequadamente antes de qualquer atividade, para evitar possíveis lesões”, reforçou o treinador.

Leonardo França é artista, policial militar e frequentador do Parque Circuito desde os oito anos de idade, quando costumava realizar passeios com a família no local. Ele conta que o maior atrativo do local é a arborização, além de ser um ponto de encontro familiar. “É um lugar maravilhoso, que venho desde criança com a minha família, e além de ser bonito, é um espaço histórico, perfeito para criar memórias. E quando falamos de atividade física, esse Parque é essencial e único, pela estrutura já apresentada e agora, com essa proposta da estação de treinamento, quem usa o local para se exercitar tem mais opções”, ressaltou.

A estação foi construída através de uma parceria entre a Prefeitura de Porto Velho e a empresa Loc-Maq, sendo que os demais empresários podem procurar a Sema para aderir à proposta de implantação de um equipamento, tanto no Parque Circuito quanto no Skate Parque, com divulgação de suas logomarcas.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO