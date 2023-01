Candidatos participam de Teste de Aptidão Física do processo seletivo do Corpo de Bombeiros, em Porto Velho

A determinação dos candidatos do processo seletivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, marcou o início do Teste de Aptidão Física – TAF, que aconteceu neste sábado (14), em Porto Velho. A prova foi realizada em uma escola na zona Leste da cidade, reunindo mais de 500 participantes de diferentes municípios, além da comissão de acompanhamento de seleção e uma equipe de avaliação.

Os concorrentes chegaram ao local pela manhã e passaram por uma triagem, antes de serem encaminhados à quadra esportiva para o primeiro exame. Foram três provas que cada participante teve de enfrentar, começando com o abdominal remador, seguindo a sustentação ou flexão à barra fixa e terminando com uma corrida de 12 minutos em pista.

Para o engenheiro civil Gabriel de Freitas Lorga, de Porto Velho, concorrer à uma vaga de Oficial BM esteve sempre em seus projetos pessoais. “Foi muito importante ter vencido esta etapa, considerando o desafio, que é participar destes processos seletivos. Mesmo com pouco tempo de formação na minha área, acredito que de alguma forma ganharei muita experiência após passar nesta seleção”, declarou.

Talita Lorrane, que está concorrendo à uma vaga de soldado BM, veio de Vilhena e fala sobre a importância de uma boa preparação antes das provas. “Sempre foi meu desejo ser uma profissional bombeiro, e é por isso que me preparo há mais de um ano. Aos poucos, fui me preparando nos estudos, intercalando com os exercícios práticos, inclusive os treinamentos eram feitos em horários de clima mais quente na minha cidade, para me habituar com o clima da Capital”, comentou.

Todos os testes foram feitos pelos participantes, com diferença de tática e número de vezes em alguns dos exames entre masculino e feminino, a fim de atingir a pontuação exigida. No público masculino, por exemplo, era necessário fazer flexões, elevando o queixo acima da barra fixa, enquanto no público feminino as candidatas deveriam fazer barra isométrica de apoio; da mesma forma, foi diferente no exame de corrida que determinava uma nota de acordo com o público.

Estes tipos de exames, segundo o Major BM Sérgio Furukawa, são escolhidos tecnicamente para avaliar a aptidão ou não de um futuro bombeiro. “As pontuações também determinam o nível máximo que cada candidato deve atingir, possibilitando a qualificação para a função. A corrida é uma das provas mais esperadas por todos e decisiva nesta etapa, pois é necessário que o candidato ultrapasse os 2 mil metros para femininos, e os 2,4 mil metros para masculinos, para garantir a aptidão”, explicou.

O major BM Furukawa destaca ainda que, a avaliação de todo o exame foi feita por uma empresa especializada em concursos, inclusive, com aplicação de TAF. No total, 38 integrantes fizeram parte da equipe de avaliação, além de participarem quatro bombeiros militares da comissão de acompanhamento da seleção.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a promoção deste concurso tem sido uma das conquistas mais importantes da gestão, principalmente pelo interesse vindo de vários municípios do Estado. “Temos investido na área da Segurança Pública, com vista ao aumento do efetivo, valorização dos profissionais, aquisição de equipamentos e capacitações. A realização deste Teste de Aptidão Física, com vários concorrentes interessados ​​em serem aprovados, é sinônimo de mais um dever cumprido na nossa extensa missão pelo Estado”, comentou.

PRÓXIMO EXAME

A continuidade do teste será realizado neste domingo (15), na Escola Estadual João Bento da Costa, na Capital. De acordo com a comissão organizadora, no local será realizada a prova de natação, que é um dos últimos exames do TAF, que garante se o competidor prossegue no processo seletivo.

As próximas etapas serão: avaliação psicológica; exames médicos, investigação social, entrevista com o candidato; e última etapa, os classificados participarão de um curso de formação.

OPORTUNIDADE

Esta seleção disponibiliza 112 vagas, sendo 98 para soldados BM masculino e 14 para feminino. Entre as oportunidades, os participantes concorrem a vagas de Oficiais (nível superior), com seleção prévia feita por títulos, e Praças (nível médio), com provas objetivas aplicadas também previamente.

Um dos requisitos do concurso é o concorrente ter idade entre 18 a 35 anos, e o salário varia entre R$ 2 mil a mais de R$ 4 mil. Vale ressaltar, que, o serviço militar é temporário, tendo duração de 12 meses, podendo ser prorrogado, desde que não ultrapasse a duração máxima de oito anos no serviço ativo.

Fonte: Governo RO