Cano e Alan marcam, e Fluminense se despede da torcida em 2022 com vitória

O Fluminense venceu o Goiás por 3 a 0 em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (09/11), diante de mais de 35 mil torcedores, incluindo o ídolo Fred, que foi para o meio da galera na arquibancada, o Tricolor foi dominante e garantiu os três pontos na última apresentação da equipe no Maracanã no ano.

Germán Cano, responsável pelo primeiro gol, fez questão de direcionar a celebração a Fred, e o 9 histórico, diretamente da torcida, retribuiu. O segundo gol saiu dos pés de Alan, Moleque de Xerém que marcou pela primeira vez desde seu retorno. Michel Araújo foi o responsável por fechar o placar segundos após a torcida entoar gritos pedindo por “mais um”.

Ainda na terceira colocação, agora com 67 pontos, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no domingo (13/11) para fechar sua participação na competição diante do Red Bull Bragantino, às 16h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em busca do vice-campeonato.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida de forma intensa e teve a primeira boa chance logo aos 4 minutos de jogo, com Yago Felipe. O volante recebeu passe de Ganso na área, girou o corpo e bateu firme, mas o goleiro fez a defesa. Um minuto depois, Alexsander avançou pela esquerda e tocou para Arias mandar uma bomba que parou em outro boa defesa. O colombiano voltou a aparecer com perigo aos 8, quando fez grande jogada individual e bateu forte. Ganso aproveitou o rebote, mas foi a vez do zagueiro adversário impedir o gol.

Com 28 minutos, a equipe chegou muito perto de abrir o placar após Ganso achar belo passe para Yago e o volante mandar rente ao travessão.

SEGUNDO TEMPO

Aos 8 minutos, Samuel Xavier cruzou e Matheus Martins teve o chute bloqueado pelo defensor. Aos 13, após mais um cruzamento do lateral, nem Cano, nem Nathan conseguiram a finalização. O Tricolor seguiu pressionando, e aos 18, a bola de Matheus Martins voltou a parar na defesa. Minutos depois, foi a vez de Nathan ser travado.

A primeira finalização do Fluminense com a defesa adversária mais aberta ocorreu aos 24 minutos, quando Alexsander limpou o defensor e achou Matheus Martins na área, que mandou pela linha de fundo. No minuto seguinte, Cano arriscou forte, a bola desviou e saiu. Mas, aos 32, ninguém conseguiu impedir o artilheiro de estufar as redes e tirar o zero do placar.

A noite ficou mais emocionante quando Alan, que havia acabado de entrar, fez seu primeiro gol após o retorno ao clube, aos 34, com assistência de Michel Araujo. Por fim, o uruguaio fechou o placar aos 44, após receber passe de Matheus Martins. Com a torcida “louca da cabeça”, o Fluminense se despediu do Maracanã em 2022 com a vitória por 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 0 GOIÁS

Campeonato Brasileiro – 37ª rodada

09/11/2022, 19h – Maracanã

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel (Nathan) e Alexsander; André, Martinelli (Alan), Yago Felipe (Matheus Martins) e Paulo Henrique Ganso (Michel Araújo); Jhon Arias e Germán Cano (Felipe Melo). Técnico: Fernando Diniz

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Sávio (Apodi); Auremir (Marquinhos Gabriel), Matheus Sales e Luan Dias (Fillipe Bastos); Diego, Pedro Raul (Nicolas) e Dadá Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Gols: Cano (32′ 2T), Alan (34′ 2T) e Michel Araújo (44′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Ganso e Samuel Xavier (FLU); Pedro Raul (GOI)

Cartões vermelhos: Dadá Belmonte e Fillipe Bastos (GOI)

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

Fonte: Agência Esporte