Cano marca dois golaços e Fluminense bate o Vasco no Maracanã

Germán Cano levou a torcida à loucura no Maracanã! Ao marcar duas vezes, sendo um um gol histórico do meio de campo, o artilheiro decidiu o clássico diante do Vasco e garantiu a vitória tricolor por 2 a 0 neste domingo (12/02). Ao som de “O Germán Cano é tricolor”, a torcida celebrou os 3 pontos conquistados que garantiram a vice-liderança à equipe no Campeonato Carioca.

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe volta a campo no próximo dia 25 de fevereiro (sábado), quando enfrenta a Portuguesa, às 16h, novamente no Maracanã, pela nona rodada da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O Fluminense iniciou a partida de maneira intensa, e logo aos 5 minutos subiu ao ataque com bela trama entre Keno e Arias, mas a defesa afastou o perigo. Aos 24, o colombiano cobrou falta lateral na direção do gol e o goleiro fez a defesa. Quatro minutos depois, Arias voltou a aparecer com bom cruzamento e o goleiro fez mais uma intervenção.

O Tricolor seguiu buscando boas movimentações e entrando em todas as disputas de bola até o fim da primeira etapa.

SEGUNDO TEMPO

Com 2 minutos da segunda etapa, Keno arriscou de fora da área e mandou por cima. Aos 7, Nino roubou a bola no campo de ataque e tocou para Lima tabelar com Martinelli e assustar a defesa adversária. Na sequência, Arias cobrou falta rente ao travessão. Aos 12, Germán Cano, insistente, teve duas finalizações bloqueadas. A primeira após cobrança de escanteio e a segunda de fora da área, após recuperar a bola no lance anterior.

Aos 16 minutos, Martinelli descolou passe de letra e deixou Lima na direção do gol, o meia bateu forte e a bola saiu pela linha de fundo. O primeiro gol saiu aos 20 minutos, quando Cano balançou a rede com um chutaço após cruzamento de Samuel Xavier. Para fechar a partida com 2 a 0 no placar, Cano, em chutaço do meio de campo, encobriu o goleiro e marcou um gol histórico no Maracanã já no tempo extra.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Carioca – 8ª rodada

12/02/2023, 18h – Maracanã

Fluminense (2)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga; André, Martinelli e Arthur (Lima); Jhon Arias (Felipe Melo), Keno (Yago Felipe) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Vasco (0)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Barros (Nenê), Galarza (De Luca) e Gabriel Pec (Orellano); Alex Teixeira (Erick Marcus) e Pedro Raul (Eguinaldo). Técnico: Mauricio Barbieri

Gols: Germán Cano (20′ 2T) (46′ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Germán Cano, Jhon Arias, André, Fábio e Felipe Melo (FLU); Pedro Raul, Gabriel Pec e Galarza (VAS)

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves Paludo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Fonte: Agência Esporte