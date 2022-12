Cantata de Natal do Museu da Memória Rondoniense é realizada nesta sexta-feira, 16 em Porto Velho

Acontece nesta sexta-feira a partir das 19h nas escadarias do Palácio Getúlio Vargas, a Cantata de Natal do Museu da Memória Rondoniense da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer. A cantata apresenta ao público um repertório de canções natalinas interpretadas por coros sob a regência das maestrinas Sabrynne Sena e Lívia Lavorente, com apoio do Coral adulto da Cantadô, Coral adulto MPRO e Laboratório Coral do Sesc Rondônia, em parceria com o Coral da Escola de Música Sol Maior e acompanhamento do pianista Edilson Schultz.

EXPECTATIVAS DOS IDEALIZADORES

O evento é realizado como tradição na cidade, para proporcionar ao público um espaço de partilha e renovação de esperanças. Com o advento da pandemia, uma breve pausa nessa programação aconteceu, porém, retornou no ano passado com performances que trouxeram acalento aos que participaram. Este ano, as apresentações prometem trazer canções tocantes e que tragam conforto, como assim espera a diretora do Museu da Memória Rondoniense, Liliane Sayonara.

Para o governador Marcos Rocha, eventos com a programação voltada para a família, são priorizados pelo governo do Estado. “As escadarias do antigo Palácio Presidente Vargas foram palco para exibições de Coros em significativos momentos históricos de Rondônia. A edificação abriga o Museu da Memória Rondoniense, instituição museológica do Estado, com finalidade de fomentar a pesquisa e a cultura regional, conforme Decreto n° 22.776, de 27 de abril de 2018”, salientou.

O evento conta com vários parceiros, como: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia – Fecomercio, Serviço Social do Comércio – Sesc, Ministério Público do Estado de Rondônia – MPRO, Escola de Música Sol Maior, Fundação Cultural do Estado e Museu da Memória Rondoniense.

Fonte: Governo RO