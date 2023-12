Cantata de Natal marca aniversário do Instituto Estadual de Educação Profissional

O Estado de Rondônia começa a semana com a oferta de 2.005 vagas de emprego com carteira assinada. As vagas podem ser conferidas pelo Geração Emprego, que é uma iniciativa do Governo de Rondônia, sendo uma ponte entre os interessados em obter uma colocação no mercado de trabalho e as empresas que buscam pessoas qualificadas para ocuparem os cargos disponíveis.