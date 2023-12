Cantor e compositor Rondoniense lançará dia 01/01/2024 seu primeiro EP com conceito diferenciado em Nova Aurora PR

G-funk é um tipo de música de hip-hop que emergiu da Costa Oeste dos Estados Unidos no princípio da década de 1990, mais precisamente de South Los Angeles, Compton, Long Beach,Este sub-género foi caracterizado por um tema geralmente hedonístico que se incluía o sexo, a violência e as drogas.

O G-Funk converteu-se no sub-género principal do mainstream do Hip-Hop por um espaço de tempo de quase quatro anos

Entre as principais características estão

o ritmo lento e dançante do funk, sintetizadores com melodias agudas, alguns vocais femininos, uso de talkbox, uso de samples de músicas de funk, soul, rare groove, bass grave, teclados.

