Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia no coração

O cantor sertanejo João Carreiro morreu na quarta-feira (3) aos 41 anos de idade após passar por uma cirurgia no coração. A informação foi confirmada no perfil oficial do artista no Instagram.

João não resistiu a complicações durante um procedimento para colocar uma válvula no coração. A esposa do cantor, Francine Caroline, postou vídeos e comentários nas redes sociais quando o marido ainda estava na sala de cirurgia.

“O coração dele já está funcionando sozinho, com a nova válvula. Começaram o procedimento para fechar a cirurgia”, comentou Francine em sua conta no Instagram, por volta das 17h de quarta-feira. A esposa de João voltou cerca de duas horas depois pedindo orações pelo marido. Durante a madrugada, Francine escreveu: “Minha vida me deixou”.

Segundo o comunicado oficial, o velório do artista será realizado nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Posteriormente, o corpo será encaminhado para Cuiabá, cidade natal de João, no Mato Grosso.

Pouco antes da cirurgia, João Carreiro publicou um vídeo descontraído. “Se eu ‘empacotar’, não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha”, brincou o cantor, com a esposa.

Em seguida, João disse que precisaria passar um tempo fora das redes sociais e dos palcos para se recuperar da cirurgia.

O sertanejo é uma das vozes mais conhecidas do meio e ganhou destaque com músicas como “O Bagulho é Louco, Mano”, e “Bruto, Rústico e SIstemático” – trilha sonora da novela Paraíso, da TV Globo, em 2009 –, com a dupla João Carreiro e Capataz.

Artistas lamentam a morte

A dupla Maiara e Maraisa escreveu sobre a morte de João Carreiro, lamentando o falecimento do cantor.

“Ainda estamos distantes de compreender os planos maiores para nós e por isso pedimos a Deus que ilumine sua passagem e conforte todos seus familiares e entes queridos”, escreveu a dupla.

A cantora Ana Castela lamentou a morte e agradeceu a João pela apresentação na virada de Ano Novo na cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, estado onde Castela nasceu. “Obrigada, João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele.”

Outras duplas como Jads e Jadson e Bruno e Barreto publicaram adeus a João Carreiro nas redes sociais.