CAPACITAÇÃO “Bora Vender” vai capacitar empreendedores para as vendas de final de ano

Cuidados com a saúde masculina devem ser realizados durante o ano todo

Nesta terça-feira (07), a partir das 08h, acontece a abertura oficial da campanha Novembro Azul, mês de conscientização sobre a prevenção de doenças e promoção da saúde do homem. A solenidade será realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e conta com uma série de atividades voltadas à saúde e bem-estar dos servidores.

O evento, coordenado pelo Núcleo de Saúde do Homem da Semusa, tem o objetivo de sensibilizar sobre o autocuidado do público masculino de forma rotineira. A programação inclui vacinação, palestras de educação em saúde, aferição de glicemia e verificação de pressão arterial, testes rápidos para Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST), orientações sobre alimentação saudável, atividades físicas, além de cortes de cabelo e sorteio de brindes.

No mês de novembro, a Semusa reforça a importância da procura aos serviços de saúde como rotina, com foco na prevenção e qualidade de vida do homem. Segundo o Ministério da Saúde (MS), o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens depois do câncer de pele. Apesar disso, outras doenças e mortes evitáveis também precisam ser combatidas.

Para a subgerente do Núcleo de Saúde do Homem da Semusa, Cleide Silva Davy, o mais importante do Novembro Azul é dar ênfase à saúde do homem para além do câncer de próstata.

“É importante destacar que o público masculino não morre só desse câncer, e que existem várias outras doenças que podem comprometer a saúde e bem-estar dessa população. Sabemos que, infelizmente, o homem não tem o costume de cuidar com tanta frequência, buscando ajuda já quando a doença está em seu estágio avançado. Nosso foco é evitar que isso aconteça por meio de diversas estratégias voltadas à saúde integral do homem, enfatizando a busca pelos serviços e o autocuidado constantemente”, afirma a subgerente.

SERVIÇO

Em Porto Velho, exames do cotidiano masculino estão disponíveis gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde, seja urbana ou rural. Entre eles estão: aferição de pressão arterial, taxas de colesterol e glicemia, hemograma completo, testes de urina, atualização da carteira vacinal, realização de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, entre outros

SAÚDE DO HOMEM

No dia 14, a partir das 07h, o Departamento de Atenção Básica da Semusa realiza o seminário “Saúde do Homem”. A programação contará com palestras, rodas de conversas, dinâmicas, entre outros. O evento acontecerá durante todo o dia e será direcionado para profissionais de saúde.

Além disso, todas as unidades básicas de saúde da rede municipal promovem diversas atividades alusivas à campanha Novembro Azul.

Texto: Semusa

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO