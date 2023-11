Capacitação debate ações para atuação na Central Integrada de Alternativas Penais

O Famtour, projeto de familiarização turística de Rondônia, mantém as inscrições abertas até terça-feira (14), para a 6ª edição, que acontecerá de 22 a 24 de novembro, nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e distrito de Jaci-Paraná, região turística conhecida como “Madeira-Mamoré”. No total são 25 vagas, sendo 19 para influenciadores digitais, dois para guias de turismo, dois para agências de turismo, e dois para a imprensa televisa. Os interessados em participarem do Famtour podem se inscrever diretamente no link e preencherem o formulário.

O Famtour é uma iniciativa do Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Turismo de Rondônia (Setur). O projeto de excursão turística tem como objetivo fomentar e dar visibilidade ao turismo no Estado. De acordo com o superintendente da Setur, Gilvan Pereira Júnior, “mais uma vez, por meio do Famtour, agentes do turismo, influenciadores digitais e a imprensa televisa local terão a oportunidade de explorar e divulgar as riquezas naturais, culturais e históricas de Rondônia, contribuindo ao desenvolvimento do setor e atraindo mais visitantes à região”, destacou.

EDIÇÃO MADEIRA-MAMORÉ

A edição Madeira-Mamoré promete ser uma experiência única, levando os participantes a conhecerem os encantos dos municípios de (Porto Velho, Candeias do Jamari) e o distrito de Jaci-Paraná. Essas localidades são conhecidas por sua rica diversidade natural, com destaque para os rios, cachoeiras e balneários.

Fonte: Governo RO