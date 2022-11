CAPACITAÇÃO – Município oferece oficina de expressão oral e corporal a servidores

Capacitação será realizada de 21 a 24 de novembro

Os servidores públicos municipais de Porto Velho podem participar da Oficina de Expressão Oral e Corporal ofertada pela Prefeitura nos dias 21 a 24 de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Administração (Semad), das 8h às 12h.

A organização do curso é do Departamento de Capacitação e Treinamento (DCT) da Semad e acontece através de uma parceria da administração municipal com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

O objetivo é dar subsídios para que os servidores desenvolvam habilidades comunicativas de expressões oral e corporal para melhor relação com atendimento ao público em geral, bem como com outros servidores.

Os servidores que ficarem interessados na capacitação deverão solicitar a participação no e-mail: [email protected] ou por meio do contato (69) 99942-8507. Para mais informações ou sugestões sobre os cursos que estarão disponíveis, a Semad disponibiliza o mesmo endereço eletrônico.

