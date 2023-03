CAPACITAÇÃO – Padrão de receptivo turístico é foco do Curso de Condução de Pesca de Turismo lançado em Jaci-Paraná

Curso envolve condutores de pesca e deve chancelar qualidade do atendimento aos turistas

Profissionalizar os condutores de pesca de turismo, padronizar o atendimento e garantir segurança são os objetivos do primeiro Curso Condução de Turismo de Pesca iniciado em Jaci-Paraná, na última segunda-feira (6).

A Prefeitura de Porto Velho promove a capacitação, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), em parceria com o Conselho Empresarial de Turismo (Conetur), com a intenção de chancelar a qualidade de recepção turística, e consolidar a modalidade da pesca esportiva como principal atrativo de Porto Velho.

TRADE TURÍSTICO

O chamado “trade turístico” compreende a todos os atores envolvidos na atividade turística, sejam as agências de viagens, bares, restaurantes e hotéis. Capacitar o trade é essencial para a entrega do receptivo turístico de Porto Velho e seus distritos, e já foram realizados treinamentos com taxistas e motoristas de mobilidade urbana, sendo agora a vez dos condutores de pesca. Além do certificado que garante a habilitação para conduzir as embarcações, os alunos serão capacitados em técnicas para melhor receber o visitante e manuseio de peixe na embarcação.

“É uma satisfação estar num evento que prestigia a pesca esportiva no estado de Rondônia e que vai alavancar essa que é a capital da pesca esportiva no Brasil há muito tempo. Graças à ajuda da Semdestur, vamos ter uma valorização no turismo de pesca”, disse o Gustavo Almeida, consultor de pesca da Amazon Roosevelt, entidade do trade turístico da região.

PARCEIROS

Utilizar o conhecimento prático de quem já atua na área é o diferencial desse curso, que foi desenvolvido pelo Senac especialmente para Rondônia. Edmar Oliveira, é um pescador e condutor de turismo experiente na região e foi convidado pelo Senac para ministrar o curso. Segundo ele, “o foco é a qualificação dos guias de pesca da região, buscando padronizar o atendimento ao turista, com um padrão de qualidade elevado, com boa aceitação para que se torne referência. Hoje só temos a agradecer ao poder público que, através dessas parcerias, buscam fortalecer cada vez mais o turismo e qualificar a população”.

É fundamental contar com a população local para o desenvolvimento de políticas públicas, além do professor, empresas de Jaci-Paraná, que também colaboram para a realização do curso, como a Cactos Pousada Club e o Centro de Diversões de Jaci (CDJ), onde serão realizadas as aulas teóricas, e o Flutuante Karipuna, onde serão as aulas práticas.

Para o diretor da Fecomércio, José Nilson de Oliveira, a união da Prefeitura, Fecomércio, Conetur e a comunidade é fundamental para promover os projetos de turismo nesta região. Para a titular da Semdestur, Glayce Bezerra, os parceiros são essenciais para a realização dos projetos de Turismo. “Quero agradecer ao Senac por estarmos juntos e por fazer um curso do zero, com um olhar para nossos rios, nossos peixes, nossa gastronomia, um curso totalmente voltado para essa região”.

A Secretária agradeceu, ainda, à deputada estadual e primeira-dama Ieda Chaves, que prestigiou a aula inaugural realizada na Cactos Pousada Club, incentivando os alunos do curso. A deputada relembrou que, no Brasil, temos muitas praias no litoral, mas que a Amazônia ainda tem muito a mostrar para os visitantes de todo o mundo, com suas águas doces de rios, igarapés e cachoeiras, e que o curso abre portas para que mais turistas visitem a região em busca da pesca em Rondônia.

CURSO

A primeira turma do curso teve todas as vagas preenchidas, totalizando 22 alunos. A primeira aula foi na segunda-feira (6) e o curso se estende até 16 de março, com aulas teóricas e práticas divididas em três módulos.

Texto: Isabella Leite

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO