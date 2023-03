CAPACITAÇÃO – Parceria entre Prefeitura e Senac promove curso de aprimoramento profissional aos servidores municipais

Cursos serão ofertados através da parceria entre a Prefeitura e o Senac

Para ampliar as possibilidades no mercado de trabalho para o porto-velhense, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (Semdestur), em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está com as inscrições abertas até sexta-feira (3) para cursos profissionalizantes gratuitos.

As capacitações, que acontecerão no Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, são:

•A arte de se comunicar e vender mais.

De 6 a 15 de março, das 14h às 18h

•Aspectos legais de atendimento ao cliente.

De 6 a 10 março, das 19h às 22h

•Comunicação: Expressão Oral e Corporal.

De 6 a 10 de março, das 8h às 12h

•Inteligência emocional em vendas.

De 13 a 22 de março, das 19h às 22h

•Colaboração, Trabalho em equipe.

De 13 a 17 de março, das 14h às 18h

•Pensamento Crítico, Análise Crítica e Resolução de Problemas.

De 20 a 29 de março, das 19h às 22h

•Recepcionista.

De 10 a 23 de abril, das 19h às 22h

•Aspectos legais em atendimento ao cliente.

De 10 a 13 de abril, das 14h às 18h

A Praça CEU é uma estrutura promovida pela Prefeitura para ofertar serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, serviços socioassistenciais e qualificação para o mercado de trabalho. Com essa perspectiva, foi estabelecido um termo de cooperação técnica com o Senac, visando ofertar um calendário de cursos de qualificação à comunidade da zona Leste.

A Semdestur informa que para se inscrever os interessados devem comparecer das 8h às 14h, na Praça CEU, com RG, CPF e comprovante de residência. O Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), está localizado na rua Antônio Fraga Moreira, bairro Juscelino Kubitschek, na zona Leste da capital. Mais informações pelo WhatsApp: (69) 98423-4091.

Texto: Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO