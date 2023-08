CAPACITAÇÃO Prefeitura oferta curso sobre governanças nas contratações públicas a servidores

Estudantes fazem parte do projeto Guardiões do Meio Ambiente, desenvolvido pela Sema

Alunos do ensino médio da Escola Estadual Murilo Braga tiveram uma aula diferente e empolgante na tarde de terça-feira (1º), em meio à natureza. Participantes do projeto Guardiões do Meio Ambiente, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), fizeram um passeio no Parque Natural, onde desenvolveram atividades e aprenderam muitas lições nas aulas de educação ambiental.

“Os alunos fizeram uma trilha ecológica com os educadores ambientais do parque, visitaram o museu para ver os animais empalhados, assistiram palestras sobre educação ambiental e ao final, participaram de uma oficina, onde aprenderam a fazer sabão ecológico com óleo de cozinha reaproveitável”, destacou a gerente de projetos da Sema, Raiame Carolina.

Para terem direito ao passeio e aulas em meio à natureza, os estudantes participaram de palestras na escola sobre resíduos sólidos, dinâmica interativa com perguntas e respostas sobre o meio ambiente, entre outras atividades. Os vencedores foram premiados com o passeio.

“A gente desenvolve essas atividades para que eles tenham consciência da importância do meio ambiente, do cuidado com a natureza. A escola já trabalha essa conscientização e no parque eles terminam concretizando o aprendizado. Eles se divertem, alguns alunos passam a conhecer o parque e se sentem recompensados com o prêmio final, que é o passeio”, disse a professora e orientadora escolar, Ana Cláudia Centeno.

Para a estudante Amanda Gabriele, do 1º ano, foi uma experiência muito boa. “Nos aproximou mais dos colegas e do meio ambiente. A gente aprendeu a fazer sabão ecológico, andamos na trilha e vivemos várias aventuras. Eu caí na trilha, mas foi muito legal (risos). Aprendemos muitas coisas sobre o meio ambiente, reutilização de materiais e o respeito à natureza como um todo”, comentou.

PROJETO

O projeto Guardiões do Meio Ambiente começou em março deste ano e já conta com dez escolas parceiras. O objetivo é formar multiplicadores ambientais para que os alunos tenham uma conscientização do meio onde eles vivem, disseminando o conhecimento com amigos e familiares.

“Serve para que eles tenham uma visão mais crítica sobre coleta seletiva, mudanças climáticas, compostagem, separação correta do lixo e reaproveitamento de tudo aquilo que a gente acha que vai para o lixo, mas que pode ser transformado em produto para ser doado ou mesmo comercializado”, acrescentou Raiame Caroline.

GINCANA

Ainda conforme o gerente de qualidade ambiental em mudanças climáticas da Sema, Tiago Machado, as dez escolas parceiras do projeto Guardiões do Meio Ambiente estão participando de uma gincana ecológica.

“Em cada uma delas existe um ecoponto, ou seja, um ponto para a coleta de óleo de cozinha. O aluno de cada escola que arrecadar a maior quantidade de óleo vai ganhar um tablet que será entregue por uma empresa parceira do projeto”, explicou.

Texto: Augusto Soares

Foto: Augusto Soares

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO