Capacitação prepara extensionistas para o combate a doenças de peixes em cativeiro

Em uma iniciativa do Governo de Rondônia, 30 técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Social e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater/RO participam de capacitação em Ictiopatologia, que está sendo realizada no município de Rolim de Moura durante toda esta semana. A atividade visa preparar os técnicos que atuam na assistência aos produtores de peixes em municípios de todas as regiões do Estado. Os conhecimentos adquiridos vão auxiliar os técnicos na identificação e tratamento de possíveis doenças ou parasitoses, que possam afetar a produção de peixes em regime de cativeiro no Estado.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec realiza esta ação em convênio com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RO e em parceria com a Universidade Federal de Rondônia – Unir, que cedeu o espaço para o treinamento técnico e os professores especialistas, que ministram as aulas teóricas e práticas e, desta forma atualizam os extensionistas em relação às pesquisas mais recentes realizadas em piscicultura de Rondônia.

A piscicultura é a atividade agropecuária que mais cresceu nas últimas décadas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e colocou Rondônia no mapa da produção como o maior produtor de peixes nativos do país. Esse destaque, também implica em maior vigilância no que diz respeito à qualidade e segurança sanitária da atividade, o que exige mais prevenção contra possível entrada de agentes infecciosos vindos de outras regiões.

Outro cuidado que não passa despercebido pelo piscicultor e nem pelos técnicos, é relativo à qualidade da ração vendida aos produtores que precisa estar isenta de fungos, responsáveis por doenças que afetam a criação de peixes na região Amazônica.

Fonte: Governo RO